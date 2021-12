A karácsony és az újév közeledtével jellemzően az ingatlanpiac még inkább felpörög, az addig kiváró vásárlók is elhatározásra jutnak, ezért érzékelhetően megnő a kereslet a lakások iránt. Mint az ingatlanszakértő elmondta, a trend mögött lélektani okok is állnak, hiszen az emberek nagy része egy ilyen volumenű döntést nem szívesen visz át a következő évre. – Benne van az emberek fejében, hogy ezzel az üggyel már nem akarnak a következő esztendőben foglalkozni, tiszta lappal szeretnék kezdeni az új évet – mondta Gadanecz, aki szerint az adóoptimalizálás is közrejátszik ebben a jelenségben. Sokan egyszerűen nem szeretnék átvinni a következő adóévre azt a pénzt, amit idén is elkölthetnek.