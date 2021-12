Várföldi Róbert, a Siemens kereskedelmi vezetője is előadott hétfőn, ő az okos otthonokról és az okos mérőeszközökről beszélt. Főként a cég okos termosztátját mutatta be, amely nemcsak arra képes, hogy a telefonunkról irányíthatjuk azt, hogy mikor induljon el az otthonunkban a fűtés és hány fok legyen, hanem a lakásban lévő levegő minőségéről is beszámol és figyelmeztet, ha szellőztetni érdemes.