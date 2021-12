A kormány több szigorítást is bevezetett a fogyasztóvédelem területén, a jótállással kapcsolatban is új szabályok léptek hatályba. Korábban általánosan egy év volt a jótállási időszak, idéntől azonban a drágább termékekre hosszabb a garancia, 100 ezer fo­­rint felett kettő, 250 ezer forint felett pedig há­­rom év. Ha egy termék ára csak néhány forinttal van va­­lamelyik határérték alatt, a jótállási idő­­szak akkor is rövidül, ezért ér­­demes mérlegelni.