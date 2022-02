Januárban Magyarországon az étkezési búza tonnájának termelői ára 98 900 forint volt, a takarmánykukoricáért 87 700 forintot adtak. Előbbi 47, utóbbi pedig 44 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

A jelentős áremelkedés számos világpiaci okra vezethető vissza: kevesebb termést tudtak betakarítani, a bizonytalanságot növelték a koronavírus-járványt kísérő logisztikai problémák is. Ezt követően Oroszország és Ukrajna, a világ két jelentős gabonaexportőr országa között fokozatosan élesedett a konfliktus.

Energiahordozó

Az importőr országok a bizonytalanságban erőteljes tartalékolásba kezdtek, Kína is jelentősen növelte igényét. Emellett a kukorica árát tovább emelte, hogy jelentősen drágultak az energiahordozók. A tengeriből jelentős mennyiségű alternatív üzemanyagot is gyártanak, ennek előállítása így jóval jövedelmezőbbé vált.

A takarmányként használt gabonafélék árának megugrása természetesen nehéz helyzetbe hozta az állattenyésztéssel foglalkozó gazdálkodókat. Ugyanakkor a magasabb reménybeli bevétel ellenére a gabonater­mesztők számára is problémás év lehet 2022.

Nyereségráta

– Az előző évi csapadékhiány főként a déli országrészben okozott csalódást a kukoricatermesztőknek, de a jelenlegi magas termelői ár, illetve az idei bőségesebb csapadékhoz kapcsolódó remény miatt idén sem számítunk visszaesésre ennél a gabonafajtánál – mondta Petőházi Tamás.

A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke hozzátette, a tavaszi vetésű növények esetében sok minden múlik majd a vetőmagok árán, ez még okozhat kisebb elmozdulásokat. A gabonatermesztés nyereségrátájának csökkenésével idén ismét előtérbe kerülnek a korszerű gazdálkodási módszerek.

– Szemléletváltozásra van szükség, a megtérülés érdekében pontos adatalapú gazdálkodásra kell átállni – hangsúlyozta Bolyki Bence. Az Agroinform.hu ügyvezetője szerint a precíziós technológiák alkalmazása, a megfelelő géppark nagyban elősegítheti a jövedelmezőség fenntartását, de emellett az egész gazdálkodási folyamat megreformálására is szükség lehet.

Vetésforgó

– Azért sem búzából, sem kukoricából nem termelek sokkal többet a szokásosnál, mert most jó az ára, figyelnem kell a vetésforgóra, a helyi adottságokra, és azt úgy sem lehet tudni, mi lesz fél év múlva – mondta el lapunknak Bagi Ádám.

A Szeged környéki földek mellett Békés megyében is gazdálkodó szakembertől megtudtuk, nálunk csak durumbúzát vetett, igaz, azt 72 hektáron. Mezőberény közelében van normál őszi búzája is, ott, a kamuti szántókon 42 hektáron tervez kukoricát vetni tavasszal, de lesz 21 hektár konzervborsója is.