A program 9 óra után kezdődött Szatymazon, a Dankó Pista Faluházban, a Dél-alföldi Őszibarack-termesztők Szövetsége és Szatymaz Község Önkormányzata hagyományos, közös rendezvénye immár 28. volt a sorban. Az esemény moderátora Szél István volt.

Elsőként Mártonffy Béla, a NAK Országos Kertészeti Osztályának vezetője beszélt a klímaváltozásról, a precíziós gazdálkodásról, a robotikáról. Hangsúlyozta a fajták és a nemesítés fontosságát, az utóbbira sajnos, nem jut elég energia és a fiatalok is „elpártoltak” ettől a terülttől.

Termékjelölés

Farkas Sándor miniszterhelyettes beszélt az agráriumról, arról, hogy kiszámíthatóbb, biztonságosabb ágazatért dolgoznak. Szólt az állatjárványokról, a közelmúlt szélviharkárairól, egy-két tekercs plusz fólia ilyenkor nem sokat ért. Gyorsan léptek, 1,5 milliárd forintot kaphatnak a kárt bejelentő, igazoló gazdák.

– A járványban stratégiai ágazat lett az agrárium, erősíteni kell a magyar termékek iránti szolidaritást. A folyamat elindult, fel kell erősíteni, a termékjelölést pedig egyszerűsíteni kell. Utol szeretnénk érni az uniós termelékenységi átlagot, képesek vagyunk akár 25 millió ember élelmiszerét is előállítani. Itt óriási nyitott kérdés az ukrajnai háború, aminek következménye megjósolhatatlan – mondta Farkas Sándor.

Fotós: Kémeri Attila

Bajban a barack

Hangsúlyozta, a hazai gyümölcságazatban 100 ezer tonna pozitívumból 140 ezer tonnás negatívum alakult ki hat év alatt, nettó importőrré vált Magyarország. Amíg az új technológiákat, fajtákat nem visszük be a termelésbe, nem fogunk előre lépni. Említette a precíziós gazdaság, a robotika fontosságát, aki ezt nem alkalmazza le fog maradni a versenyben.

Az összes gyümölcsterület Magyarországon 80 ezer hektár, ebből mindössze 3,8 ezer az őszibarack, ami volt 13 ezer hektár felett is.

– Nem nagyon van ilyen gyümölcs, aminél ekkora a visszaesés – mondta Farkas Sándor.

Az esemény tisztelgett Nyéki József professzor munkássága előtt, aki nagyon sokat tett a szatymazi őszibarack termőtájért és ennek a rendezvénysorozatnak a megálmodója, motorja volt. Az eseményen életműdíjat is kiosztottak, idén ezt egy bordányi gazda Soós Sándor kapta.

Nektarin

A szakmai előadások sorát Kelemen Péter, a Fruitveb gyümölcstermesztőkért felelős alelnöke kezdte. Őszibarackpiaci kitekintésében beszélt az európai és hazai adatokról, a termelés és a kereskedelem helyzetéről. A legmeglepőbb mondata az volt, hogy Kína adja a világ őszibaracktermésének háromnegyedét, de jó hír, hogy megeszik. Szólt a nektarin előretöréséről, a hagyományos fajták visszaszorulásáról, és a „szájérett" őszibarack fontosságáról, amiben Szatymaz versenyképes lehet.

A további előadásokban szó esett a kútlegalizálásról, a klímaváltozás termesztésre gyakorolt hatásairól is. A gyakorlati programot ezúttal is Gyuris Mihály őszibarack-ültetvényére szervezték. Volt metszési bemutató, de a résztvevők megismerkedhettek a szélgép működésével és a drónos permetezéssel is.