Nemcsak aranyat ért, ez áldás volt – mondja Bagi Ádám az elmúlt hét esőiről. A Szőreg és Kübekháza környéki földek mellett Békésben is gazdálkodó agrárszakember hozzátette, ez a csapadék már nagyon kellett, nélküle óriási bajban lenne a szántóföldi növénykultúra. Szőregnél 26 millimétert mértek, Klárafalva környékén 30-nál is több esett, elég változó volt a területi intenzitása.

Úgy számol a paraszti észjárás, hogy ahány milliméter eső, olyan mélyen ázik fel centiméterben a közép kötött föld. Vagyis az őszi vetésű kalászos gabonának, a már földbe került kukoricának is nagyon jót tett az eső – mondta a gazdálkodó, hozzátéve, Békés megyében most vetik a kukoricát.

Megtudtuk tőle, hogy alul még száraz a föld, több szőlősgazdát is hallott panaszkodni emiatt, pedig annak a gyökere nagyon mélyre le tud menni. Volt, akinek az ásott kútjában 16 méterre volt csak víz, és erre még nem nagyon volt példa.

Úgy véli, hiába a jókor jött eső, rekordtermésre idén nem lehet számítani, és ahogy ő látja, szinte minden 10 napos késésben van a szántóföldön.

Egyetért ezzel a 10 napos lemaradással László Andor is. A Karotin agronómusától megtudtuk, náluk is nagyon hiányzott már az eső, amiből az elmúlt héten 24,5 millimétert mért szegedi állomásuk. Érdekesség, hogy tőlük nem is olyan messze, Sándorfalván ez az érték 35,7 milliméter volt. A szegedi állomás havi adatát is megtudtuk, áprilisban összesen 45 milliméter csapadék hullott.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságtól kapott összesítés szerint április 26-ig a tervezett tavaszi árpát, zabot és a magborsót már elvetették. Napraforgóból 24 ezer hektárnál járnak, és 10 van még hátra, szemes kukoricából 35 ezer hektáron került földbe a mag, és 15 ezer várja még a vetőgépeket.

Az aktuális mezőgazdasági munkák is jól állnak Csongrád-Csanád megyében, 95 ezer hektáron készültek el a tavaszi magággyal, és már csak 10 van hátra. Az őszi kalászosok gyom­irtásával 54, a fejtrágyázással 67 ezer hektáron végeztek a megyében.