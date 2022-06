Miután több vele a macera, mint az anyagi haszon, főként az ökotudatos szemlélet, a személyes indíttatás viszi előre a környéki vendéglátóhelyek újrapoharas törekvéseit. Olyannyira változó sikerrel, hogy nem is mindenhol tartottak ki az ötlet mellett.

Első sör a duplájáért

Második éve álltak bele a repohárhasználatba a mindszenti BárKa Teraszon. Az üzletet vezető Farkas Ádám szerint mostanra kezdik megszokni és elfogadni a vendégek.

Fele-fele arányban szeretik és utasítják el – mondta lapunknak a nem csak a fiatalok körében népszerű Tisza-parti vendéglátóhely üzemeltetője. A nappali strandolós időszakban nem jellemző a mű­­anyagból készült cserepohár miatti fe­szültség, az esti, italozó­sabb időszakban gyakrabb a nézeteltérés. Ahogy Farkas Ádám is mondta, némelyek felbőszülnek, hogy az első, alapból ötszáz forintos sörért a dupláját fizetik, követelik a korábban és máshol megszokott üvegpoharat. Mondván, ha eddig abban kapták, most is abban kérik. Azt már csak nekünk magyarázta példaként Ádám, hogy korábban ötven borospohárból negyven nem került elő. És ez csak a heti veszteség.

Megspórolt szemét

A BárKa Teraszon két út közül választhat a fogyasztó vendég: távozáskor a leadott pohár értékét visszakapja készpénzben, amit az első italnál számoltak hozzá a fizetendőhöz. Vagy haza is viheti emlékbe. Egyelőre a fiatalabb generáció fogadja könnyebben a helyzetet, még örülnek is az egyedi tervezésű mintával nyomott emléknek, és fogékonyabbak a környezettudatos szemléletre. Utóbbi számokban mérhető bizonyítéka, hogy hetente akár 2-3000 eldobható műanyagot spórol meg a természetnek a BárKa. A türelmesebb vendégekkel karöltve.

Hiába próbálkozott tavaly a repohárral a Székkutasi Nyári Esték rendezvénysorozaton a helyi Pince Klub. Háromszáz forintért adták a saját logóval ellátott darabokat üveg helyett, a pénzt távozáskor visszafizették. A tulajdonos, Gojdár Balázs jó iránynak gondolta ötletét, a környezettudatos, emlékbe akár haza is vihető poharakat. De a többség nem értett vele egyet, nem is próbálkozik tovább. Idén még a tavalyról megmaradt darabokat elhasználják.

Tudatos fogyasztás

A csongrádi Tisza Presszóban a koncertszezonjuk kezdete, azaz április közepe óta használnak repoharakat. Mint Túri Mónika üzletvezető a Délmagyarországnak elmondta, általában a nagyobb rendezvényeken, koncerteken „vetik be” üveg helyett a visszaváltható műanyag verziót. Két különböző, három- és ötdecis méretben készültek, egyedi Tisza presszós kreatívval.

Nem volt kérdés a használatuk, szívügyünk a környezettudatosság, a környezetvédelem. A papírt is szelektíven gyűjtjük, a repohárral pedig nagy mennyiségű műanyag hulladéktól szabadulunk meg – számolt be Túri Mónika.

A szórakozóhelyen 300 fo­­rintba kerül egy ilyen pohár, ezért cserébe egy tokent kapnak a vendégek. A poharat egész este használhatják, és akár haza is vihetik. Legközelebb vagy magukkal hozzák a régit, vagy pedig újabb poharat vásárolnak. A módszer hamar bevált, kedvelik az oda járók.

Szeretik a repoharakat a vendégeink, nagyon jól működik a rendszer. A dizájnja is tetszik mindenkinek, ezért rengetegen tartják meg a poharat: szinte az egész nyárra rendelt készletünk elfogyott, úgyhogy egy újabb adagot kell belőle rendelni – tette hozzá az üzletvezető.