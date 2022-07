Három héttel ezelőtt mutattuk be az a hatalmas gépet, ami a vasútpálya építési munkálatain dolgozik. Akkor megtudtuk, hogy a Szeged és Röszke között zajló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás fogja biztosítani augusztus 1-jétől a kerülő utat, amíg a Budapest-Kelebia vasútvonal fejlesztése zajlik. A teljes felújításig – biztosítóberendezés és villamosítás nélkül – csak korlátozott, éjszakai tehervonat-közlekedést engedélyeznek hatóságilag. Napközben, 8 és 18 óra között tovább folytatódnak a felújítási munkálatok a 2023 késő őszére tervezett átadásig.

A vasúttársaság a munkálatok okozta kényelmetlenségek és zajterhelés miatt a vasútvonal térségében élő lakosság türelmét kéri. Az átadást követően egy modern, környezetbarát, kényelmes, gyors és minőségi szolgáltatást indít el a vasúttársaság a Szeged-Röszke vasútvonalon.

Időközben azt is megtudtuk, ezen a héten fokozatosan újranyitnak az átjárók. Röszkén, a József Attila utcai átjáró már el is készült, így ott újra lehet közlekedni. Kedden Szegeden a Kiserdő sori és a szentmihálytelki Harcos utcai átjáróban fejezték be a munkát, szerdán az Új Élet utcainál, míg csütörtökön a szegedi Czibula Antal utcai, valamint a röszkei Dózsa György utcai és Dugonyi úti átjárók nyílnak meg újra. Pénteken befejezik a munkát Szegeden, a Gárdonyi utcai átjáróban és Röszke I. kerületében a földúton lévő átkelőben is, végül pedig a 71+24-es számú földúti átkelő válik majd járhatóvá szombaton.