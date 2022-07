A szokatlan meleg némileg csökkenti a hozamot, a napsütésnek köszönhetően azonban idén is kiváló íze van a magyar görögdinnyének. A hazai, mintegy 2600 hektáros termőterület nagy része a keleti országrészen van, Békés megye évtizedek óta híres a dinnyéről, és megyénkbe is sok termelő hozza onnan a gyümölcsöt.

A végegyházi Balda Tibor több mint tíz éve jár a makói piacra árulni, mint megtudtuk tőle, kialakult vevőköre van már, akik kifejezetten a magyar dinnyét keresik. Július legelején kezdte el betakarítani a termést, a szezont 350 forintos dinnyeárral kezdte, azóta ez már lejjebb ment, Makón most 300 forintért lehetett nála dinnyét venni. Idén kicsit kisebbek lettek méretben, az ízük viszont most is mézédes.

A piacon körbejárva számos helyen találtunk még görögdinnyét, mindenhol magyar termést, az áruk hasonló volt, 250-300 forint között alakult kilogrammonként. A nagybani piacokon sincs igazán eltérés, a hazai I. osztályú termés fajtától függetlenül 250-350 forint között kapható.

A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács adatai szerint idén 120-130 ezer tonna dinnye teremhet Magyarországon, a szárazság elhúzódása kisebb mértékben még ronthatja a kilátásokat, de áruhiánytól biztosan nem kell tartani.

Forrás: Nagy Szabolcs

A zöldség- és gyümölcsfogyasztás népszerűsítésében az elmúlt években nagy szerepet vállalt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is, amelynek Csongrád-Csanád megyei elnöke a Délmagyarországnak elmondta, mindennél fontosabbnak tartja, hogy ne csak a piacokra, kisboltokba, de a nagy áruházláncok polcaira is magyar dinnye kerüljön.

Ha hazai dinnyét veszünk, azzal magyar családokat, helyi gazdálkodókat támogatunk – hangsúlyozta lapunknak Szél István. A megyei elnök szerint az elmúlt évek népszerűsítő kampányai sikeresek voltak, ám az emberek figyelmét folyamatosan fel kell hívni arra, hogy egyenek minél több hazai termelőktől származó zöldséget és gyümölcsöt, és lehetőség szerint nyersen, ne feldolgozott formában.