Elvileg már beérkezhettek azok az ajánlatok a szegedi városházára, amiben azt írják le a vállalkozók, hogy mennyiért adnának 350 kaloda tűzifát Szegednek. A közbeszerzési eljárásból kiderül, hogy egy kaloda belső űrtartalmának 1 méter x 1 méter x 1,7 méteresnek kell lennie. A kalodákban a fát rakottan kell elhelyezni, azaz nincs lehetőség a tűzifa kalodán belüli szórt, rendezetlen elhelyezésére. Magyarán szép sorba kell rendezni a felaprított tüzelőt.

Az is kiderült, hogy csak akác, bükk vagy tölgy tűzifát fogadnak el, de egy kaloda vegyesen is tartalmazhatja ezen fafajokat. A kalodákban lévő vágott fa 30 centiméter hosszú, az átmérője pedig 5-15 centiméteres lehet, amitől maximum 20 százalékkal lehet eltérni. Ráadásul a kalodákban csak félszáraz, vagy még annál is szárazabb tüzelő lehet, tehát aki megkapja annak már tényleg semmi dolga nem lesz vele, csak, hogy befűtsön. Fontos, hogy a nyertes cégnek a tüzelőt ki kell szállítania a 350 címre, ráadásul ha úgy alakul, kötelező opció még 60 ugyanilyen minőségű és mennyiségű kaloda szállítása is. A beérkezett pályázatokat a megadott ár alapján bírálják el, magyarul a legolcsóbb ajánlat nyer. Így a város 350, vagy esetleg plusz még 60 családnak biztosíthat tüzelőt.

Éppen tegnap írtuk meg, hogy a rezsicsökkentéssel kapcsolatos változások hírére megindult a roham a tűzifáért. Vannak, akik a gázszámlájuk csökkentése miatt alternatív fűtési lehetőségben gondolkodnak, és kazánt vesznek, vagy újra beüzemelik majd a télen a meglévő kályhájukat, kandallójukat, ehhez pedig kell a fa. Aminek az ára így már most is az egekben van.