Évek óta nem termett értelmezhető mennyiségű sárgabarack hazánkban, így az idei szezon kifejezetten jónak mondható. Bár a nagy meleg és szárazság nem tett jót a fáknak, sok esetben a gyümölcs még éretlenül lepotyogott, a szezon pedig a szokásosnál hamarabb véget ért, a gazdák idén elégedettek. A piacokon most van a kajszi főszerepben: aki lekvárt akar főzni, a napokban vásárol.

Ez az utolsó szállítmány, aztán kész. Én nem csatározok már utána a 600 forintos dzsuvával – jelentette ki András. A férfi gönci kajszibarackot árul a Mars téren, amely a Hungarikumok közé is bekerült. A különleges minőségű és ízű, aprószemű gyümölcs kilójáért 900 forintot kért, és mint mondte, ebből akár 20-50 kilót is elvisznek.

Aki egyszer ezt megkóstolja, utána nem akar mást – magyarázta. Van egyébként 1000 és 1150 forintos barackja is, azok látványra többet mutatnak és szintén finomak. Én a 80-as évek vége óta foglalkozok ezzel, tudom, hogyan lehet jó termést elérni. Le kell ritkítani a fát, hogy a kajszi ilyen szép nagyra tudjon nőni és a termőágat is 4 évente váltani kell – magyarázta.

Attila Jánoshalmáról hozza a gyümölcsöt. Fotó: Török János

Néhány asztallal arrébb egy másik árus szintén arról beszélt, hogy ő csak minőségi termékkel hajlandó piacolni. Én kizárólag kései kajszit árulok, mert ez a jó – magyarázta Attila, aki Jánoshalmáról hozza Szegedre a gyümölcsöt. Mindössze 10 napig van a Mars téren, addig el is adja. Ha szép az áru és korrekt az ár, elviszik – mondta. Ő egyébként 850 forintért árulta a kajszi kilóját, egy lelkes vásárlója csak dicsérni tudta. A fiatalember mindig kicsit olcsóbban adja a gyümölcsét, mint mások, pedig minőségi és friss. Ráadásul még tudja is, mit árul, ami nagyon ritka – magyarázta Zsótér Zsuzsanna. Attila egyébként 3 évig egyáltalán nem volt a piacon, a termés ugyanis folyamatosan tönkrement az időjárás miatt. Mást pedig nem hozok, mert ezt tartom jónak – tette hozzá.

Barackok egy csongrádi zöldségesnél. Fotó: Majzik Attila

A Mars téren egyébként a legolcsóbb kajszi 680 forintos kilós áron van, igaz, az nagyon apró szemű. Láttunk másodosztályú sárgabarackot 750 forintért, a többség azonban 1000 forint körüli árért méri kilóját. Hasonló árakkal találkoztunk a megye más településein is. A vasárnap délelőtti vásárhelyi piacra a szezonális gyümölcsért érdemes már reggel 7 és 9 óra között kilátogatni, a tapasztalatok szerint később már csak a maradékból lehet válogatni. A pénteki és vasárnapi piacon legutóbb 800 forintért árulták a sárgabarackot. Jellemző, hogy sokan a közösségi oldalakon keresnek 20-25 kiló befőznivalót, többségük a városrészükben eladó gyümölcsöt vadásszák kéz alól. Leginkább a kiskerti termésnek örülnek. A belvárosi zöldségeseknél nagyjából egyforma a kínálat. Egyikük 890 forintért már némileg túlérett gyümölcsöt árult tegnap. Az egyik vásárló elmondta: a lekvárnak való barackra még vár, reméli a piacon hétvégén már nyolcszáz forint alá megy kilója. A makói piacon a nagyszemű, szép kajszi kilója 980 forint, a kisebbért 890 forintot kérnek.

Csongrádon azt tapasztaltuk, hogy 1000-től 1280 forintig megy a kajszi kilója, mert más méretűek, többféle termelőtől is vesznek át a zöldségesek. A barack finom, nagyon jól édesedett a sok napsütés miatt, de a termés változó: térségünkben nem termett sok, mert a fagyok is vittek el belőle korábban, illetve a nagy szelek is sokat levertek.