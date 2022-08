Nemcsak a gabona-, a zöldség- és a gyümölcstermesztők vannak bajban az aszály miatt, hanem a rózsatermelőknek is komoly gondot okoz a csapadékmentes nyár. Lapunknak Tóth Ferenc rózsatermesztő, az Agrirose alapítója elmondta, hogy a szárazság miatt dupla annyit locsolnak, mint az előző években, de csakis éjjelente teszik ezt.

Ebben segítségükre van a Maros-holtág, amely már régóta saját tulajdonukban van, és bár idén 1,5 méterrel lejjebb ereszkedett a víz, minden nap 1-1,5 centiméterrel kúszik feljebb. 2018-ban a holtág kotrását is elvégezték.

Fotós: Karnok Csaba

Tóth Ferenc elárulta, 12 hektáron mintegy 500 fajta rózsát termesztenek, így bőven akad munka, ráadásul ebben a hőségben megégnek a rózsák levelei, valamint a kártevők is megjelentek. Éppen ezért egy titkos permetezési módszerrel, valamint kénporozással óvják meg a növényeket.

Az aszály okozta gondok kezelése mellett a munkaerőhiány, valamint az órabérben történt 100 százalékos emelkedés is komoly terhet ró a megye rózsatermesztőire.

A szőregi gazdák, köztük Szeles Sándor rózsatermesztő is küzd a 30 fok feletti hőmérséklettel és a csapadékhiánnyal. Kérdésünkre arról számolt be, hogy a 30 fok körüli hőmérséklet még éppen ideális lenne a virágoknak, de a plusz 5-10 fokos hőség nagyon megnehezíti a termesztést. Hozzátette, ez az időjárás a kártevő rovaroknak kedvez igazán, így jóval többször kell most permetezniük például az atka ellen, mint az előző években.

Fotós: Karnok Csaba

Megjegyezte, aki nem szabad földben, hanem például fóliában vagy üvegházban termeszt rózsát, az árnyékolással tudja még védeni a növényt, többek közt raschel hálóval.

A rózsatermesztőkre nehezedő feladatok kapcsán megkerestük az Agrárminisztériumot is, ahol arról érdeklődtünk, hogy a rózsások milyen támogatást kapnak a helyzet kezelése érdekében, hogyan igényelhetik azt, és a korábbi években egyébként hogyan segítették a rózsaföldek tulajdonosait. Válaszukban röviden azt írták, hogy sem támogatást, sem kompenzációt nem kaptak, kapnak a rózsatermesztők.