Windows és Office csomagban: együtt kedvezőbb áron

A boltokban sétálva már hozzászokhattunk az összecsomagolt, kombinált termékekhez, hiszen számtalan esetben találkozhatunk ilyenfajta kedvezményes ajánlatokkal akár a tisztítószerek, akár az élelmiszerek körében.

Bármilyen meglepő, de hasonló trend van kibontakozóban a számítógépes programok világában is, olyan árukapcsolásokkal találkozhatsz, amelyekkel tényleg jól járhatsz, érdemes tehát kihasználnod ezeket a kínálkozó lehetőségeket, főleg ha egyébként is valamilyen szoftver beszerzése előtt állsz.

Ezeket az ajánlatokat persze általában nem az Aldi vagy éppen a Coop polcain érdemes keresgélned, hanem a neten, egy hivatalos Microsoft licenszeket árusító szoftveráruházban. Számtalan ilyen webáruházat találhatunk, azonban nem mindegyiknél találkozhatunk ilyenfajta csomagajánlatokat.

Ha szeretnél így spórolni, akkor mindenképpen érdemes körülnézned a SzoftverPrémium.hu háza táján, mivel itt folyamatosan megtalálhatod ezeket a kombinált szoftvercsomagokat, az egyébként is igen kedvező árak mellett így ezekkel még többet szakíthatsz.

Az elérhető szoftverlicenszek kombinációk

Több különböző Windows és Office verziót is találhatunk itt egybecsomagolva, így tényleg saját igényeink alapján választhatjuk ki a számunkra optimális programokat.

A legnépszerűbb csomagokat jelenleg

a Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus,

a Windows 11 Home + Office 2021 Professional Plus,

a Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus,

vagy éppen a Windows 10 Home + Office 2019 Professional Plus

programváltozatok közös kiszerelése jelenti.

Ha megnézed, akkor láthatod, hogy az összes csomagnál jóval kedvezőbb áron vásárolhatsz, mintha külön-külön vásárolnád meg a hivatalos Windows vagy Office licenceket. Az egyes kiadásokat tekintve a csomagajánlatok segítségével nagyjából huszonpárezer forint körüli pénzösszegért lehet a tiéd egy mindenben naprakész operációs rendszer és egy teljes funkcionalitással bíró Office.

Ha alaposabban utánanézel a neten ezeknek a progiknak, akkor hamar látni fogod, hogy általában külön-külön is többe kerül a Windows és az Office, mint amennyiért a Szoftverprémiumnál a teljes csomag a Tiéd lehet. Miért adnál ki több pénzt feleslegesen, ha nem muszáj?

Miért ennyire kedvezőek ezek a csomagok?

A csomagban történő értékesítés már önmagában egy kifizetődőbb árazást tesz lehetővé, hiszen a dupla termék megvásárlása esetén egyből nagyobb árbevétele lesz az eladónak. Emellett a nagyforgalmú szoftveráruházak a licencek tömeges beszerzése által sokkal kedvezőbb árakat érhetnek el a saját forgalmazóiknál, mint kisebb versenytársaik: így persze ezek a szoftveres cégek sokkal versenyképesebb árakkal tudnak operálni.

Persze a vevőt ezek a részletek nem érdeklik, számára teljesen jogosan a minél kedvezőbb ár a lényeg. Éppen ezért érdemes Neked is körülnézned, hogy valóban a legjobb, ugyanakkor legmegbízhatóbb helyről vegyél szoftvert, akár csomagban, akár egyéni licenszről van szó.

Dönts okosan, spórolj: élj a számodra legkedvezőbb Microsoft csomagajánlattal! Esetleg ha a csomag egyik fele már megvan, akkor is érdemes körülnézned, mert most a másik felét is jó áron veheted meg.