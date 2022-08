Beülni egy cukrászdába vagy hétvégére süteményt rendelni jó ideje már nem volt luxus: szinte minden családnál előfordult, hogy akár alkalomra vagy csak mert ehhez volt kedvük, így kényeztették magukat. Csakhogy az elszálló árak az édességiparba is begyűrűztek, aki pedig mostanában szeretne mondjuk egy kellemes teraszon ülve finomságokat falatozni, bizony mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A legelegánsabb szegedi cukrászdákban egy kis szelet sütemény már nem jön ki ezer forintból.

A Reök Kézműves Cukrászdában például a legolcsóbb finomság kerül 990 forintba, de árulnak 1290 forintos sütiszeleteket is. Mi januárban szoktunk lekötni fix árakat az alapanyagokra, de mostanra ott tartunk, hogy már ezeket sem tudják garantálni számunkra a beszállítók. Gyakorlatilag hetente-kéthetente emelkednek az árak – mondta el Novák Ádám mestercukrász. Példaként említette a cukrot, amely 3 nap alatt 20 forintot drágult kilónként, de mint mondta, szinte már nincs is olyan hozzávaló, ami ne kerülne egyre többe, akár tejszínről, akár csokoládéról beszélünk. Mi a mostani árainkat korábban határoztuk meg és ha követnénk a trendeket, hetente kellene korrigálnunk. De azt gondolom, most már elértük azt a lélektani határt, ami fölé nem szabad menni. Bár a minőségre sokan hajlandók áldozni, ennél többért az emberek nem fognak süteményt venni, inkább lemondanak róla. Mindeközben viszont nekünk egyre nagyobb kiadást jelent előállítani a termékeket, és nem csak az alapanyagok, hanem az energia ára miatt is – tette hozzá. Arra a kérdésre, hogyan lesz tartható így a vállalkozás, Novák Ádám azt mondta, a minőségből biztosan nem engednek. Igyekszünk a hosszan eltartható alapanyagokból raktározni, így ezek esetében ki tudjuk védeni a folyamatos áremelkedéseket – mondta.

Forrás: Török János

A Z. Nagy Cukrászdában a belvároshoz képest rendkívül barátiak az árak. Lényegében fele annyiból lehet sütizni náluk: szinte kivétel nélkül 500 forintot kérnek a sütemények szeleteiért. Azonban már nem sokáig: Margitáné Z. Nagy Rozália elárulta, kénytelenek árat emelni. Eddig ezt nem tettük meg, igyekeztünk azzal spórolni, hogy csak azokat a süteményeket készítjük, melyeket mindig maradéktalanul elvisznek, de most már veszteséget termelne az üzlet, ha így hagymánk – mondta az üzletvezető, aki 25-30 százalékos árkorrekciót tervez. Hozzátette: számára ez borzasztó, hiszen mindig az volt a célja, hogy alacsonyan tartsa az árakat. De Tóth Zoltán cukrászmester már sorolta is: 3-4 hónap alatt a liszt és cukor ára megduplázódott, a sajté megháromszorozódott, a közüzemi számlák végösszegét pedig még csak el sem tudják képzelni, hogyan alakulnak majd. A recepteken pedig nem is lehetne módosítani, hiszen a klasszikus módon készítünk mindent. Ha ez megváltozna, elveszítenénk a vevőinket – mondta.

A szentesi Füsti Cukrászdában még nem szálltak el az árak. Fotó: Majzik Attila

Néhány hét múlva a vásárhelyi Szőke Cukrászdákban is emelik a sütemények árát, ahol jelenleg 400 és 1000 forint közötti áron értékesítenek egy-egy szelet süteményt. Mindennek felment az ára, az alapanyagoknak, az energiának és a munkabérnek is. Tovább generálja a problémákat a munkaerőhiány is. Hogy mikortól emelünk, ez egyelőre kérdéses. Még tartjuk azokat az árakat, amelyeket a nyár elején alakítottunk ki, de valószínűleg szeptember közepén már muszáj lesz 10-15 százalékot emelnünk. Hogy ezt meg tudják-e fizetni majd a vásárlóink? Ezt nem lehet megmondani. Biztosan lesznek, akik sajnos nem. A fejlesztési tartalékainkat azonban már a minimumra vesszük vissza, szűkítettük a kínálatot is, az pedig elképzelhetetlen, hogy az alapanyagok minőségéből alább adjunk – mondta Szőke Zoltán tulajdonos.

A szentesi Füsti Cukrászdában a Zacher és társai 450-470 forintos árakon várják a vevőket a pultban, de még az egykori ország tortáit sem sokkal többért árulják. A szilvagombóc torta és az Őrség zöld aranya egyaránt 600 forintba kerül.