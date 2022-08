Mint az előterjesztésben olvasható, a makói önkormányzat a rászorulóknak rendkívüli települési támogatás formájában tud segítséget nyújtani. Ez már egy régóta meglévő támogatási forma. Ennek ez évi kerete eredetileg 7 millió forintos volt, és ebből is kiosztottak már az elmúlt fél évben 4 és fél milliót. Most – a várhatóan megnövekedő igényekre tekintettel – a keret összegét 30 millió forintra emelik meg.

Akik a rezsi fizetéséhez kérnek támogatást, ezt a szokásos módon, űrlap kitöltésével tehetik majd meg. Aki fával fűt, kaphat tűzifát, ha valaki a vezetékes földgáz- vagy az áramszámláját szeretné rendezni, ahelyett az önkormányzat közvetlenül a szolgáltatónak fogja utalni a szükséges összeget. A támogatás ezen kívül adható élelem és élelmiszer-utalvány formájában is – azoknak, akiknek ezek drágulása jelenti a problémát. A támogatás odaítélésének feltételrendszerében a legfontosabb tényező a jövedelmi helyzet. Elsősorban az kaphat, akinek a jövedelme nem nagyobb az öregségi nyugdíjminimum 150 százalékánál, azaz 42 ezer 750 forintnál, illetve családban élő kérelmező esetén a 130 százalékát, ami 37 ezer 50 forint – de a testület ettől eltérő feltételek esetében is dönthet az odaítélésről. És az a család is jogosult, amelyiknek a jövedelmét 60 százaléknál nagyobb mértékben terheli meg a rezsiköltség.

Ami pedig a spórolási lehetőségeket illeti, több önkormányzati cég, illetve intézmény kezd energiahatékonysági beruházásokba. Automatizálják a távfűtőrendszert, napelemeket kap a Deák Ferenc utcai és a Hunyadi utcai fűtőmű, a Kálvin utcai és az Erdélyi püspök utcai óvoda, illetve a Búza utcai bölcsőde, valamint az Egyesített Népjóléti Intézmény Tinódi utcai székháza. Minderre az önkormányzat összesen 73,5 millió forintot fog költeni saját forrásból.