Aki folytatni tudja a tevékenységét az új katában, be kell jelentkeznie az új szabályozás hatálya alá, ezt augusztus 1-től szeptember 25-ig teheti meg. Azok, akik nem tudnak tovább katázni, október 31-ig dönthetnek arról, hogy az átalányadózást választják-e, az ezzel kapcsolatos tudnivalókat augusztus 15-ig teszi közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – közölte kedden Szabó Gábor, a NAV Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztályának szakértője.

Adószakmai napra hívták a régió katás vállalkozóit a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarába, az esemény online is követhető volt, így kapcsolódtunk be mi is Szabó Gábor előadásába. A szakértő jelezte, a lakossági megrendelőktől bevételt szerző, főfoglalkozású egyéni vállalkozók tudják a katát választani szeptembertől. Fontos, hogy nem a bejelentéskor kell főfoglalkozású egyéni vállalkozónak lenni, hanem akkortól, amikortól bekéri magát az új kata világába az érintett. Hozzáette, aki adószám törlése alatt áll a bejelentés időpontjában, az nem lehet új katás.

A betéti társaságok, az ügyvédi irodák, a rokkantsági ellátásban részesülők, a nappali tagozatos hallgatók és a nyugdíjasok sem élhetnek az új kata lehetőségével. Továbbá azok a magyar vállalkozók sem, akik külföldön végzik a munkát, valamint azok sem, akik külföldi személytől kapnak fizetséget, ez alól a taxisok kivételek. Fontos, hogy a társasház is kifizetőnek minősül, így a jövőben a takarító vagy a közös képviselő sem tud katázni. Ugyanakkor az őstermelők és az adószámmal rendelkező magánszemélyek továbbra is választhatják a kata adózást – mutatott rá.

Azoknak, akik továbbra is katásként folytatják, azt javasolta, hogy érdemes a bediktált adószám alapján leellenőrizniük, hogy valóban magánszemélynek állítanak-e ki számlát, mert ha beleesnek abba a csapdába, hogy vállalkozónak készítettek számlát, megvonják tőlük a katázás lehetőségét.

A jövőben csak az 50 ezer forintos tételes adó megfizetésére van lehetőség, nem lesz már 25 és 75 ezres sem. Szintén marad a 40 százalékos különadó, de az a korábbitól eltérően nem 12, hanem 18 millió forint feletti bevétel után esedékes. Fontos változás, hogy aki például táppénz miatt szünetelteti a katázást, de egy korábban kiállított számlát ez idő alatt fizetnek ki neki, akkor ugyanúgy ki kell fizetnie az adót. Szintén új szabály, hogy ha meghal a katázó személy, akkor azt az örököse átveheti a tevékenységét és azt katásként folytathatja minden esetben – részletezte a változásokat.

Szabó Gábor rámutatott, akik kiesnek a kata hatálya alól augusztus 31-el, azoknak szeptember 12-ig kell megfizetniük az utolsó kata összeget, míg a 40 százalékos különadót, ha az esedékes, az éves elszámoláskor kell majd kifizetniük. Esetükben az augusztus 31-ig kiállított, de csak később rendezett számla a régi kata szabály szerint kezelendő, ugyanis nem a kifizetés, hanem a számla kiállításának dátuma a mérvadó.

Azok a cégek, akik a kisvállalati adózást választják, be kell jelentsék igényüket augusztus 31-ig. Ha ezt nem teszik meg, akkor a TAO-rendszerbe kerülnek át. A szakértő arra figyelmeztetett, azok, akik a átalányadózás mellett döntenek, ez csak szeptembertől decemberig vonatkozik rájuk 2022-ben, tehát nem lesznek idén januárig visszamenőleg átminősítve. Számukra fontos az is, hogy ha eddig betéti társaságot működtettek, akkor átalányadózni csakis annak megszűnését követően tudnak.