Több mint 16 ezer 800 vállalkozás választotta eddig a katás adózást Csongrád-Csanád megyében, azonban szeptembertől ennél jóval kevesebben lehetnek katások. Éppen ezért részletes tájékoztatót tartott a megye vállalkozói számára Szabó Gábor, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Tájékoztatási Osztályának szakértője.

Leszögezte, a régi szabályozás semmilyen formában nem marad meg, de attól, mert augusztus 31-én lezárul a régi kata időszaka, még teljesíteni kell az addig el nem végzett kötelezettségeket, nem lehet arra hivatkozni, hogy megszűnt.

Figyelmeztetett, nincs közvetlen átjárás a régi és az új kata szabályozás között, be kell jelentkezni az új szabályozás alá szeptember 25-éig. Erre azonban csak a főállású egyéni vállalkozók jogosultak, tehát most már nem katázhat az a vállalkozó, aki nappali tagozatos hallgató, nyugdíjas vagy 36 órás foglalkoztatásban van. Az őstermelők azonban továbbra is választhatják ezt az adózási formát.

Hangsúlyozta, a katás nem köthet szerződést egyéni vállalkozással vagy külföldi vállalkozóval, csakis magánszemélynek adhat számlát, valamint őstermelőnek.

Azok, akik nem jogosultak az új katára, augusztus 31-éig dönteniük kell és be kell jelenteniük, hogy milyen adózási formát választanak szeptembertől, például átalányadózást vagy a vállalkozói személyi jövedelemadózást. Ha valaki átalányadózik 2022 hátralevő részében, akkor nem kötelező neki 2023-tól is azt választania, viszont ha lemond róla, akkor 4 évig nem választhatja azt újra.

Kérdésre a szakértő elmondta, ha valaki régi katásként állít ki számlát augusztus 31-éig, de a kifizetés csak utána történik meg, az még a régi kata bevételeként értékelendő. A grafikus művészeknek az ekho adózást javasolta, persze az erre való jogosultság nagyban függ a bevételük mértékétől és a jogállásuktól. Szó volt arról is, hogy az új katás bárkitől bérelhet üzlethelyiséget, így társasháztól is, hiszen bárkinek lehet kifizető, csak bevétele ne származzon onnan.