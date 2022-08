Az árpádhalmi 4V Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. 400 hektáron termeszt kukoricát.

— Eredetileg 200 hektáron vetettünk kukoricát. A repcénk azonban az aszály miatt nem sikerült, ki kellett tárcsázni, így annak a helyére is kukoricát vetettünk. Így jött ki a 400 hektáros terület, de katasztrófa, ahogy kinéz – mondta Vágó Miklós, a cég ügyvezetője. A kukoricájuk jó, ha egy méteres, csövet csak elvétve találnak, azon is csak egy-két szem kukorica van. Úgy döntöttünk, hogy várunk, hogy hátha jönne egy kis eső és akkor kombájnnal, vagy rotációs szárzúzóval lezúzzuk, betárcsázzuk és beszántjuk. Adunk hozzá egy kis műtrágyát, bár annak is az egekben az ára, egy mázsa 40 ezer forint fölött van. Ezzel csökkentjük a talajjavítás költségeit. A kukorica egy részét pedig silóként hasznosítjuk – mondta Vágó Miklós. A munkálatokhoz akkor látnak hozzá, ha már a biztosító és a hatóság felmérte az aszálykárt. A cégnek több 100 millió forintos kárt okozott az aszály.

— Mivel mi a területünk jelentős részét öntözzük, ezért lekopogom, nálunk nincs akkora baj, mint sok más agrárvállalkozásnál — mondta Tímár Imre, a fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Zrt. vezérigazgatója. A hibrid és a csemegekukoricájukat öntözik.

— Amit nem öntöztünk, ott nincs termés, le kell silóznunk. Hogy ne menjen teljesen tönkre, inkább zöldtakarmányt készítünk belőle a szarvasmarha-állományunknak. Bár kisebb a beltartalmi értéke, de még erre a célra jó – tudtuk meg a vezérigazgatótól. Silózásra a teljes kukoricaterületük mintegy 10 százaléka vár. Tímár Imre elmondta, ez a terméskiesés nem veszélyezteti a jószágállományuk ellátását. A Kinizsi 2000 Zrt. 800-820 fejőstehénnel rendelkezik, a teljes szarvasmarha-állományuk az üszőkkel, borjakkal együtt 1600-1800 darab.

— Lesz elég kukoricánk így is. A kieső terméssel az eladásra szánt kukoricamennyiségünk csökken. Annyi termésünk van, hogy akár jövő ilyenkorig is kihúzzuk vele. Ami viszont fejtörést okoz már most, hogy vajon megmarad-e majd az őszi vetésünk, lesz-e addigra csapadék? Akkor leszünk bajban, ha a tavaszi betakarítású növények nem teremnek — említette meg a vezérigazgató. Tímár Imre hangsúlyozta, ha marad az aszály, sokan, főleg a kisebb gazdaságok, növénytermesztők és állattartók is kénytelenek lesznek fel felhagyni a gazdálkodással.