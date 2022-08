A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elkészítette az idei évre vonatkozó szőlőár előrejelzését, ami egy jó igazodási pont lehet a szőlőtermelők és a felvásárlók számára az árról szóló megegyezés kialakításakor.

Az elkészült szőlőár előrejelzés jól tükrözi a többéves összevetésben is kimondottan alacsonynak számító borkészlet, illetve a várhatóan 3,7 millió mázsára tehető alacsony szőlőtermés mennyiség hatását. A termelői áraknak reálisan átlagosan 10-20 százalékkal kellene meghaladnia a tavalyiakat, sok esetben azonban még ezek a megemelt árak sem fedezik a gazdák befektetett költségeit.

A tavalyinál magasabb ár lenne indokolt

Az alacsony szőlőtermésre vonatkozó becslések és a borvidékek jóváhagyására váró szőlőár előrejelzések a tavalyinál jelentősen magasabb szőlőárakat indokolnak a rövidesen beinduló idei szüret során, közölte az Agrárminisztérium.

A szokásosnál kisebb és kevesebb szem van a fürtökön. Fotó: Majzik Attil a

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által elkészített, idei évre vonatkozó szőlőár előrejelzése arra szolgál, hogy a szüret idejére előre jelezze a várható átlagárakat. Most az egyes borvidékeken a sor, hogy végső döntést hozzanak a területükön érvényes prognózisról és azt közzétegyék.

A becslés szerint a termelői áraknak reálisan átlagosan 10-20 százalékkal kellene meghaladnia a tavalyiakat, de az árban borvidékektől és szőlőfajtáktól, valamint a szőlő minőségétől függően komoly különbségek is adódhatnak.

Ilyet nem láttak évtizedek óta

– 1966 óta foglalkozom szőlőtermesztéssel, de ilyen aszályt még nem láttam. A szőlőnek hosszú gyökere van, akár tíz méterre is elmegy nedvességért, de most hiába. Nagy meleg volt, csapadék egy deka se. Olyan apró szemű szőlő várható, hogy körülbelül feleannyi lesz a termés. Normális esetben 80-100 mázsa terem egy hektáron, most biztos nem lesz ennyi. Az biztos, hogy lényegesen korábban lesz a szüret, a korai fajtákat már szedik

– számolt be Gulyás Ferenc szőlész-borász.

– Az ár lehet, hogy emelkedni fog, de még így is kevés: a költségek, az üzemanyagár meg a munkaerő bére nagyon megnőtt. Most, ha egy fiatal elém állna és megkérdezné, belevágjon-e a szőlőtermesztésbe, nem merném jó szívvel azt mondani, hogy igen, mert nem biztos, hogy rentábilis lenne

– tette hozzá a borász.

Még egy ilyen évet nem bírnak ki

A Hegyközség elnöke is megerősítette, hogy nehéz idők járnak az ország legmelegebb borvidékén.

– Rosszul fakadtak ki a szőlők és az aszály miatt 30-40 százalékkal kevesebb termés várható a megszokottnál. Ez lehet, hogy hoz némi szőlőár-emelkedést, de nagyjából huszonöt éve ugyanolyan szinten vannak az árak, miközben a költségek meg a háromszorosára emelkedtek. Most körülbelül 900 ezer forint egy hektár bekerülési költsége, az ember meg kap érte 350 ezer forintot. Ha még egy ilyen „mínuszos” év jön, akkor mindenki kivágja majd a szőlőt

– festett borús jövőképet Pusztai Csaba.