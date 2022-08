200-250 kis benzinkút maradt zárva az ünnepi hétvégén hazánkban, így szerették volna felhívni a figyelmet arra, hogy nincs elegendő üzemanyag számukra, legtöbbször már a hétvégére lefogynak náluk a kutak. Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője kérdésünkre elmondta, újabb ilyen egységes bezárásra nem kell számítanunk, azonban előfordulhat, hogy üzemanyaghiány miatt nem tud kinyitni több kis benzinkút.

Kiemelte, még ha nem is tudjuk teletankolni az autónkat a kisebb töltőállomásokon, akkor is mindent megtesznek a kis benzinkutak tulajdonosai azért, hogy ki tudják szolgálni a vevőiket. Ebből eredően szigorúbb mennyiségi korlátozásra kell számítanunk ezeken a kutakon, így akár a maximum 5 literes tankolható mennyiséggel is találkozhatunk egyes helyeken.

Bujdos Eszter szerint egyébként újabb, minden töltőállomást érintő országos szabályozás nem várható, hiszen a nyaralások miatti nyári dömping lecsengőben van, így utol tudják majd érni magukat a kutak, és mindenhol pótolni tudják a hiányt.

Megkerestük a MOL-t is annak kapcsán, hogy náluk jelenleg milyen szabályokat kell betartaniuk a vásárlóknak, és lesz-e újabb korlátozás. Válaszukban azt írták, hogy új szabályok egyelőre nincsenek, a MOL a hatályos jogszabályok alapján adja jogosult ügyfeleinek a hatósági áras üzemanyagot, valamint azt kérik a vevőktől, hogy maximum 50 litert tankoljanak a kisnyomású, vagyis a normál személygépkocsikhoz szükséges kútoszlopon mind hatósági, mind pedig piaci áras üzemanyagból. Megjegyezték, ez a mennyiség elegendő egy normál személygépkocsi megtankolásához.

Kiemelték, az 50 literes limit bevezetése nincs hatással az árképzésükre, ezzel arra szeretnék ösztönözni az ügyfeleiket, hogy Magyarország normál üzemanyagellátása érdekében minden alkalommal csak annyit tankoljanak, amennyire szükségük van. Hozzátették, idén nyáron mintegy 50 százalékkal több ügyfelet kell kiszolgálnunk, mint korábban ebben az időszakban.

Kérdésünkre beszámoltak arról is, hogy a helyzetet a gyakori pánikvásárlás bonyolítja, amely megnövekedett logisztikai kihívást jelent: idén már 12 százalékkal nőtt a kiszállítási kapacitás az előző év hasonló időszakához képest, és jelenleg 140 tankerautó dolgozik a kutak folyamatos feltöltésén.

Kerestük a Shell-t is, hogy az országos szabályok betartása mellett még mire kell ügyelnie a náluk tankoló járműtulajdonosoknak. Választ nem kaptunk, a honlapjukon közzétett beszámoló szerint azonban ettől a hónaptól kezdve az optimálisabb hálózati működés és a hatékonyabb munkaerő-gazdálkodás érdekében időszakosan több töltőállomás üzemeltetését is szüneteltetik, azonban ez Csongrád-Csanád megyét nem érinti.

A közleményük szerint történelmi magasságokba emelkedett a hazai kereslet, ugyanakkor a régiós üzemanyagpiacon az utóbbi évekhez képest számottevően kevesebb mennyiségű alapanyagkészlet kettőssége komoly kihívások elé állítja az energiaipari vállalatokat. A Shell elsődleges célja ügyfeleinek biztonságos üzemanyag-ellátása, kiszolgálva a lakossági vásárlókat, valamint az ország és a gazdaság működését biztosító vállalati partnereket – írták.