A város legnagyobb munkaadója aktív kapcsolatban áll Makó városvezetésével. A közelmúltbeli egyeztetések során értesült az önkormányzat kihívásokkal teli helyzetéről.

„A jelenlegi körülmények mellett kötelezettségünknek éreztük a város legnagyobb munkáltatójaként, hogy a mostani lehetőségeinknek megfelelően enyhítsük a város terheit. Ezt a döntést hozta vezetőségünk annak ellenére, komoly kihívásokkal küzdünk és a makrogazdasági környezet is nagy költségnyomást gyakorol az üzletmenetünkre” – mondta el Szűrszabó Levente, a makói ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. gyárigazgatója.

A támogatást a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. a Makó Város Fejlődéséért Alapítványon keresztül juttatja el az önkormányzathoz. Ez a városi alapítvány biztosítja a rászoruló makói családok számára a tűzifaosztást, a nehéz sorsú családok támogatását és tartós élelmiszerek adományozását.

Béremelés és új projektek a makói gyárban

A Continental makói gyára hamarosan évközi béremelést tervez adni a dolgozóknak a reálbérek védelme érdekében. „Az energiaárak és a nyersanyagok mellett a logisztika is jelentősen drágul, mely hatásokat az elmúlt hónapokban elnyert új projektek és a munkatársak együttműködésének is köszönhető hatékonyságnövekedés sem tudta teljesen kompenzálni. Jó úton járunk, hogy a makói gyárunk stabilizálódjon, de egyre több irányból érkeznek a kihívások, még nem jelenthetjük ki, hogy megoldódtak a problémáink. Ilyen időkben az együttműködés kiemelten fontos, ezért a helyi önkormányzattal is szeretnénk erősíteni a kapcsolatunkat, össze kell fognunk a közös jövőnk érdekében” - összegezte az aktuális helyzetet Szűrszabó Levente, a makói ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. gyárigazgatója.