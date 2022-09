A Hód-Fürdő Kft. üzemeltetésében lévő strandon a nyár egy részében a csúszdaépítés miatt nem működtek a hátsó téri medencék. Az építési területet július elején választották le, akkortól lehetett használni a gyógy-, a gomba- és a kültéri gyermek élménymedencét. A fürdő megérezte a kisgyermekes családok hiányát. A hátsó tanmedencét csak a csúszda terheléses próbaüzemekor nyitották meg. Augusztus 19-étől a hónap végéig a hátsó téri medencék és a csúszdák az elmúlt két évben tapasztalt látogatottságnál 20 százalékkal magasabb eredményt hoztak – derült ki Katona Zsolt, a Hód-Fürdő Kft. ügyvezetője csütörtöki közgyűlési beszámolójából.

Az elmúlt nyáron Hódmezővásárhelyen 61971-en váltottak napijegyet a strandra, a 2022-es nyári pénztárbevétel bruttó 97 millió 463 ezer 017 forint volt. Ez 2021-hez képest, 21,4 százalékos növekedés.

A fürdő a sporttal kapcsolatos bevételeit is növelte. Nyáron 3 úszóversenyt rendeztek, amelyekre 1800 néző váltott jegyet. A budapesti vizes világbajnokság is jótékonyan hatott a bevételeikre. Vásárhelyt választotta például akklimatizációs felkészülése helyszínéül az 50 fős japán válogatott, de belga, dán és izraeli csapatok is ellátogattak a fürdőbe. Míg 2021-ben 8, idén 15 sportcsapat edzőtáborozott a városban, ami 13 millió 257 ezer 850 forint bevételt jelent, háromszor annyit, mint az előző évben.

A fürdő tavaly vásárolt waterplay élményparkját közel kétezren vették igénybe. Ez 2 millió forintos bevételt jelentett a nyáron.

A gyógyászati szolgáltatások viszont csökkenő eredményt produkáltak. A víz alatti sugármasszázst igénybe vevők száma a felére csökkent. A gyógymasszázs és a vízalatti gyógytorna betegeinek száma is 40 százalékkal csökkent. A fürdő szolgáltatásai közül ez a szegmens átalakításra szorul – írta beszámolójában az ügyvezető.

A bevételnövelésre nagy szüksége van a strandnak. Mint megírtuk, az elmúlt évet a tervezettnél 55 millióval több, összesen 395 millió forint veszteséggel zárták. Idén egyébként kétszer is árat emeletek a strandon.