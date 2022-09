Ahogy szinte minden közintézményt, a Szegedi Vadasparkot is érzékenyen érinti a rezsiár növekedése. Veprik Róbert igazgató lapunknak elmondta, az eddigi évi 23 millió forintról az előzetes számítások alapján nagyjából 175 millió forintra változik a villany- és gázköltségük. Ezt pedig gyakorlatilag lehetetlen kigazdálkodni.

Nincs akkora bevételünk, amelyből ezt fedezni lehetne, sőt valószínűleg a gazdasági válság miatt még csökkenni is fog a forgalmunk. Az árakat sem lehet ilyen mértékben emelni, így csupán két dolgot tehetünk: egyrészt a fenntartó város segítségét kérjük, másrészt pedig átgondoljuk, hogyan lehet hatékonyabbá tenni a fogyasztásunkat

– fogalmazott az igazgató. Utóbbira egyébként már készültek tervek, azok jelenleg egyeztetés alatt vannak.

A vadasparkban az új bemutatók már a modern kor elvárásai szerint, energiatakarékos szempontokat is figyelembe véve épültek, a területen azonban még mindig több olyan épület áll, amelyek egyidősek az állatkerttel. Ezek üzemeltetésének szükségességéről például már gondolkoznak.

Fotó: Karnok Csaba



Néhány ilyen, energetikailag nem túl hatékony ház téli bezárásával is jelenős összeget lehet megspórolni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ezekben elhelyezett állatokat ezentúl nem láthatja a közönség. Azokat átcsoportosítjuk más helyre

– magyarázta Veprik Róbert. Példaként említette a büfé mögötti terráriumházat, amelynek lakói helyet kaphatnának az elefántház folyosóján.

Az igazgató hangsúlyozta, a Szegedi Vadaspark gyűjteménye már eleve gazdaságossági szempontok alapján lett összeállítva. Ezért nincs például nagy trópusi, illetve akvarisztikai rész – ezek üzemeltetése most biztos hatalmas plusz költséget jelentene.

Ugyanakkor vannak állatok, mint például a szibériai tigris vagy a rozsomák, amelyek egyáltalán nem igényelnek fűtést, illetve több faj, mint az oroszlán vagy a hiéna, kis fűtéssel is komfortosan érzi magát. Mindezeknek köszönhetően Szegedről nem tűnik el állat, a teljes állományt meg tudják tartani, vagyis a látogatók nem tapasztalnak majd a takarékossági intézkedések miatt semmiféle hátrányt.

A tervekben szerepel az irodák átcsoportosítása is, illetve azt is vizsgálják, hogy mi a gazdaságosabb: hétvégenként és éjszakánként csökkenteni ezekben a hőmérsékletet, majd újra felfűteni a munka kezdetével, vagy egy állandó, alacsonyabb hőmérsékletet tartani a helyiségekben. Ezeken felül a nagy áramfogyasztást generáló hűtőket is összevonták.

Összességében a cél egy nagyjából 20 százaléknyi spórolás, illetve a további építkezések és felújítások során is azt tartjuk majd szem előtt, hogy a régi, gazdaságtalanul üzemeltethető épületeket meg tudjuk szüntetni. Mindezek mellett pedig már beszerzési fázisban van a napelemes beruházásunk, amely során egy 50 kilowattos berendezés segít majd rá az áramtermelésre

– árulta el Veprik Róbert.