Mindemellett Felletár Zsolt is felszólalt, a 135 évvel ezelőtt történtekről beszélt a hallgatóságnak. Rámutatott, Pick Márk 1887-88-ban kilépett a kézműipari keretek közül és gyárat hozott létre, mely nem csupán gépeket jelentett, hanem egy teljesen más színvonalat képviselt. Azonban kezdetben nem szalámigyártással foglalkozott Pick. 1868-ban még kereskedő inasként utazott tanulmányútra Olaszországba, majd 1869-től már kereskedőként tevékenykedett, gabona- és termékkereskedelemmel kezdett foglalkozni, köztük szalámival is, majd rövid ideig a fűszerpaprikával is foglalkozott.

Végül azonban úgy döntött, hogy kisipari keretek közt kezdi gyártani a szalámit, amivel egyébként többen is megpróbálkoztak akkoriban, de maradandót csak Pick Márknak sikerült alkotnia annak ellenére, hogy többször is csődöt jelentett. 1881-ben egyébként már átlépte szalámijával az országhatárt, egy bécsi újságban hirdette magát – osztotta meg Felletár Zsolt.