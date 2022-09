Mint arról korábban beszámoltunk, Joób Márton önkormányzati képviselő nyílt levelet írt Botka László polgármesternek "Mentsük meg a szegedi sportlétesítményeket a bezárástól" címmel. Ebben kiemelte: a következő időszakban a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nek, amely a város valamennyi önkormányzati tulajdonú sportlétesítményét fenntartja és működteti, soha nem látott gazdasági nehézségekkel kell szembenéznie az energiaválság következményeként. Több településen már bejelentették a létesítmények bezárását vagy a szolgáltatások korlátozását. Ezt elkerülendő Szegeden párbeszédet és kompromisszumos megoldás kidolgozását szorgalmazta.

Megkerestük az ügyben Nagy Katalin igazgatót. Arról érdeklődtünk, a tervek szerint zár-e be átmenetileg vagy végleg bármelyik intézmény. Rákérdeztünk, lesz-e újabb áremelés, illetve hoztak-e olyan intézkedést, aminek hatása már érzékelhető a sportolók számára. Válaszában az igazgató azt írta, jelenleg a tulajdonossal együttműködve vizsgálják az energiaáremelkedés várható hatását a gazdálkodásukra, az egyes létesítményekre, a lehetőségekre és a mozgásterükre.

A szükséges és lehetséges takarékossági intézkedésekről egyeztetéseket kezdtünk és folytatunk a következő hetekben a sportegyesületekkel. Döntésekről még nem tudunk beszámolni

– tette hozzá. Általános energiahatékonysági intézkedéseket azonban már bevezettek: csak a szükséges világítást alkalmazzák például több létesítményben, edzések esetén nem minden lámpasort kapcsolnak fel és csökkentették a fényerőt.

Megkérdeztük azt is, az iskolások tudnak-e idén is járni korcsolyázni, úszni az eddigi rend szerint, illetve minden sportegyesület továbbra is kap-e annyi helyet, mint eddig. Nagy Katalin válaszában azt írta, az iskolai úszás jelenleg elérhető, a korcsolyázás kapcsán az egyeztetések még folyamatban vannak. A sportegyesületekkel szintén zajlanak az egyeztetések.