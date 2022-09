Megyénkben is kapható a hatósági áras tűzifa az erdőgazdaságoknál, a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. Ásotthalmi Erdészetének és Szegedi Erdészetének irodájában lehet közvetlenül érdeklődni telefonon, e-mailen vagy személyesen. A keménylombos tűzifa erdei köbmétere 30, míg a lágylombos és a fenyő tűzifa erdei köbmétere 19-19 ezer forintba kerül, azonban a megyében jelenleg csak lágylombos és fenyő kitermelésére van engedélye az erdőgazdaságnak.

Az érdeklődés pedig igen jelentős az akciós tüzelő iránt, Fazekas József, a DALERD termelési vezérigazgató-helyettese ugyanis arról számolt be lapunknak, hogy már az első napon, szeptember 19-én csaknem 13 ezer köbméter tűzifa vásárlási szándékáról érkezett hozzájuk bejelentés. Hozzátette, egyetlen nap alatt olyan mennyiségi igény érkezett be, ami az ország kevésbé erdősült vidékén dolgozó erdőgazdaságnak csaknem fél évi tűzifa termelésének megfelelő mennyiséget jelent.

A kormányrendelet célja, hogy az eddig még tűzifához nem jutó magánszemélyek tüzelőhöz jutását segítse, és egyben csökkentse az ország fosszilis energiahordozó felhasználását. Aki május óta már megvásárolta az idei fűtési szezonra szükséges fáját, az az eddigivel együtt összesen 10 köbméter mennyiségig vehet újat az erdőgazdaságtól kedvezményesen

– mutatott rá.

Fazekas József jelezte, sok olyan igénylővel találkoznak, aki a jövő évi fáját szeretné most beszerezni, azonban őket arra kérik, ezt ne most tegyék meg. Kérdésünkre elárulta azt is, a tűzifa elszállításáról a vevőnek kell gondoskodnia saját költségén, lehetőség szerint az igénylőnek a lakhelyéhez legközelebb lévő erdei rakodónál adják ki a rendelést.

Ugyanakkor az még kérdéses, hogy a tüzépeken mikortól lehet majd hatósági áras fát kapni, vagy lesz-e egyáltalán ilyen tüzelő ezeken a helyszíneken. Miskolczi Mária, az Erdély-Fenyő Kft. vezetője lapunknak arról számolt be, hogy egyelőre nem sikerült felvenniük a kapcsolatot az erdészettel, valamint azt az információt kapták attól a bajai cégtől, ahonnan a feldolgozott fát vásárolják, hogy keménylombos tűzifát egyelőre ők sem kapnak az erdészetektől.

Miskolczi Mária szerint az is kérdéses, hogy egyáltalán tudják-e majd hatósági áron adni a fát, ha kapnak, hiszen eladás előtt fel kell dolgozniuk a fát, a gépek pedig nem hatósági áras üzemanyaggal dolgoznak, ahogyan a szállításhoz használt járműveikbe is csak piaci áron tudnak tankolni.

Kérdésünkre beszámolt arról is, hogy náluk fabrikett, valamint kalodás bükkfa kapható, az árakban pedig 80 százalékos emelkedés tapasztalható a tavalyihoz képet. De a nem hatósági áras tűzifa beszerzése is nehezebb most, hiszen Ukrajnából problémás a szállítás, valamint majdnem dupla annyiba kerül az ott kapható fa, Romániában pedig a hírek szerint fél évre leállítják a külföldre való értékesítést – tette hozzá.