Az önkormányzatokhoz is megérkeztek az első olyan számlák, amik lényegesen nagyobb összegekről szólnak, mint a korábbiak. A megnőtt rezsiköltségek miatt jelentős többletkiadással számol a csongrádi városvezetés is, ugyanakkor nem várják ölbe tett kézzel a változásokat: a polgármester rövid, közép- és hosszú távú terveket vázolt fel arra, hogyan tudnák mérsékelni az intézmények energiafogyasztását.

Megtérülnek a korábbi beruházások

Megérkeztek az első emelt díjas számlák, ebből minket leginkább a gázár változása foglalkoztat a fűtés miatt, de már azt is tudjuk, hogy nagyjából mennyivel lesz drágább a közvilágításunk a jelenlegi teljesítmény-felvétel és a most ismert árak mellett

– közölte Bedő Tamás polgármester.

Mint elmondta, a városi intézmények már tájékoztatták a képviselő-testületet, hogy a tavalyi fogyasztásuk alapján mennyi lenne a vélelmezett gázköltségük.

A 2021-es 45 millió forintos számlánkhoz képest biztos, hogy nagyobb összeggel kell számolnunk. A különböző óvodáinknál most nagyjából 280-300 ezer forinttól a körülbelül 500 ezer forintig terjedő gázszámlákat kaptunk. Viszont egyértelműen visszaköszönnek a korábbi évek beruházásai, hogy gyakorlatilag minden óvodánkat hőszigeteltük és lecseréltük a nyílászárókat. Több óvodánál az elektromos rendszert is meg tudtuk csinálni, illetve a tetőszigetelések is megvannak. Ez segítséget jelent az üzemeltetési költségekben

– részletezte a polgármester.

Fejlesztés helyett felújítás

Bedő Tamás elmondta, törekszenek arra, hogy mérsékeljék a gázfogyasztást, ezzel kapcsolatban egyeztettek a városi intézményekkel is. – Nagyon sok, pénzbe nem kerülő javaslattal éltek az intézmények, ezek főleg üzemidő-változást, kevesebb irodahasználatot jelentenek, de tettek rövid- és középtávú, kis vagy nagyobb összegből megoldható, beruházást igénylő takarékossági javaslatokat is – jelezte a polgármester. Hozzátette, erre készül egy előterjesztés is a következő testületi ülésre, amelyben módosítják a fejlesztésre szánt 206 millió forintos hitelfelvételüket.

Ebből 50 millió forint marad kommunális gépbeszerzésre, mivel ezeket a gépeket már beszereztük, de a többi több mint 150 millió forint energetikai beruházásokra megy. Emiatt ebben az évben már biztosan nem fogunk neki a Fő utca-Vég utca csomópont átalakításának

– szögezte le a polgármester.

Kihasználnák a termálvizet

A nyílászáró-cserék, elektromos fogyasztók takarékosabbra cserélése a testületi döntést követően azonnal elindulhatnak. Az önkormányzat födém szigeteléseket és fűtéskorszerűsítést is tervez, ez az Ifjúsági Házat, a könyvtárat, a rendelőt és a Templom utcai óvodát is érinti. Ez utóbbiban szeptember végén megkezdik a termálfűtésre történő átszerelést is.

Csak ennél az óvodánál mintegy 40 millió forintnyi gázt lehet megspórolni, majdnem annyit, mint amennyibe a beruházás kerül

– szögezte le a polgármester.

Ezen kívül nekilátnak a szociális otthonok szigetelésének is, több helyen pedig kazáncserére kerül sor. A fürdő területén újabb termálkutat engedélyeztetnek, aminek köszönhetően egy-két éven belül minél több intézményt szeretnének termálvizes fűtésre kapcsolni.