Új bölcsőde alapkövét tették le hétfőn Újszegeden, a Bagoly utcában. A város által megvásárolt telken megvalósuló zöldmezős beruházás során olyan energiatakarékos ingatlan épül, melyben már gázbekötés sem lesz szükséges. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, a fűtést és a hűtést hőszivattyús technológia működteti majd, és lesznek napelemek is a tetőn.

A bölcsődébe a Töltés utcában működő intézményből költöztetik majd be a gyerekeket. Az a száz éves épület nem is ilyen célra épült, ráadásul magasfeszültségű vezeték fut fölötte, így új helyet akartak találni az itt gondozott kicsiknek. A beruházás ráadásul férőhelybővítést is jelent majd, hiszen a jelenlegi 44 helyett 64 gyermeket tudnak majd fogadni.

Az új bölcsőde Uniós támogatásból épül. A 800 millió forintot az önkormányzat 285 millió forintos önerővel egészítette ki. A beruházás során a zöldterületeket is helyreállítják majd, illetve parkolót és járdát is építenek. Egy másik projektből pedig a gyalogos kapcsolatot is létrehozzák a Hargitai utca felé. Az építkezés nagyjából egy évet vesz majd igénybe.