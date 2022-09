Azt írták, az utóbbi években – különösen a járvány alatt – változtak az ügyfelek szokásai: gyakrabban használják bankkártyájukat és intézik online egyszerűbb banki ügyeiket, a bankfiókokba főleg az összetettebb ügyintézési folyamatok és kérdések miatt mennek. Ennek megfelelően változott a fiókok funkciója és kihasználtsága. Ezért a Magyar Bankholding szebb, modernebb fiókokat alakít ki, ahol az ügyfelek diszkrét körülmények között kaphatnak tanácsot pénzügyi kérdésekben, a mindennapi banki ügyeket pedig akár digitálisan is intézhetik.

Ezért a Takarékbank úgy döntött, hogy több kisebb kirendeltségét összevonja egy közeli nagyobb fiókkal, hogy megteremthesse az alapját a modern, heti 5 napot nyitva tartó, több szakértőt alkalmazó fiók kialakításának.

Minden ilyen döntést alapos előkészítés, felmérés és helyi egyeztetés előzött meg. Az új fiókokat úgy jelölték ki, hogy azok könnyen megközelíthetőek legyenek, valamelyik kistérségi központban vagy közlekedési csomópont közelében, jellemzően 5-10 kilométer távolságra. Így történt a földeáki és maroslelei bankfiókjaink kapcsán is, amelyeket októberben összevonnak a makói bankfiókkal

– hangsúlyozták. A településeken található ATM-ek további üzemeltetése kapcsán még zajlanak az egyeztetések a önkormányzatokkal.

A Magyar Bankholding továbbra is a legnagyobb hazai fiókhálózatot működteti. A bank a fiókösszevonások által érintett településeken törekszik a helyi pénzforgalom biztosítására, több helyen az önkormányzattal együttműködve, illetve a Postán is van mód készpénzfelvételre, valamint az ATM is ott marad számos településen – írták.

Arra a kérdésre, hogy pontosan mely településeket érinti az intézkedés, nem kaptunk választ.