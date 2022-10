Csalók élnek vissza az MVM Next Zrt. nevével: hamis díjbekérőkkel próbálnak meg pénzhez jutni. Több olvasónk is jelezte, hogy látszólag a szolgáltatótól kapott e-mailben díjbekérő érkezett elektronikus postaládájába, melyet egy linkre kattintva ki is lehet egyenlíteni. Akik azonban szemfülesek voltak, észrevették, hogy a díjbekérőhöz nincs csatolva számla, a kékkel jelölt hivatkozásokra nem ad be semmilyen oldalt, illetve nem is a szokásos feladótól érkezett a levél.

Az interneten már több károsult történetét is lehet olvasni. Kiderült: aki bedől a csalóknak és elindítja a befizetést, a kártyaadatok megadása után látszólag sikertelenül fizet. Ezt követően azonban bizonyos idő elteltével elkezdik levonogatni a számláján lévő összeget. Akadt, akinél ez éjszaka történt, így mire felébredt, már csak azt észlelte, hogy kisemmizték. Ehhez egyébként külföldi tranzakciókat kell jóváhagyni, akinél azonban nem volt többlépcsős biztonsági kulcs beállítva, akár több százezer forinttal is megkárosították.

Aki biztos szeretne lenni abban, hogy nem csalóknak utal pénzt feleslegesen, annak érdemes a szolgáltató honlapján vagy az ügyfélszolgálatot felhívva ellenőriznie, hogy valóban van-e olyan összegű számlatartozása, mint amiről az e-mailt kapta. Többen azt is elárulták, ők soha nem fizetnek az e-mailben megadott linkre kattintva, csak az applikációban, így elkerülhető, hogy csalóknak utaljanak.