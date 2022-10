Már három évvel ezelőtt megkezdte a takarékoskodást az algyői önkormányzat, az intézményei és cégei is gazdaságosabb működésre álltak át, valamint a sikeres pályázatok által több épületük is megújulhatott energetikailag, tehát szigetelést, új nyílászárókat és napelemeket kaptak. Mindemellett pedig áttekintették azt is, hogy ki az, aki a leghatékonyabban tudja üzemeltetni egyes épületeiket, így például a sportpályák, az edzőterem és az öltözők működtetése a sportkörhöz került, míg jégpályát a Tisza Volán SC üzemelteti.

Molnár Áron polgármester lapunknak elmondta, mindezzel évente 200 millió forintot tudnak megtakarítani, többek közt ez teszi lehetővé azt, hogy most nem kell egyetlen intézményüket sem bezárni, az áremelkedések ellenére is nyitva maradnak. Közölte, a napelemekkel ellátott faluházat működtető Gyevikult NKft. is jól gazdálkodott az elmúlt 3 évben, így fejlesztési céltartalékot képeztek, amiből most hőszivattyús rendszert alakítanak ki, a tervek szerint ez januárra készül el.

Megjegyezte, a legtöbb szerződésük csak több év múlva jár le, így például a közvilágítással kapcsolatos szerződésük is évekig él még. Csupán az óvoda és a Borbála Fürdőt üzemeltető Gyevitur NKft. gázszerződése járt le, így csoportos közbeszerzést végeztek. A tenderen egy olyan céget találtak, ami ötszörös áron tudja a szolgáltatást biztosítani, a mostani árak tekintetében a polgármester szerint ez nagyon kedvező ajánlat volt.

Ugyanakkor a településvezető abban bízik, hogy a fürdőnek sokáig nem lesz még szüksége gázra, ugyanis a geotermikus rendszerben átalakítást végeznek most, azzal tervezik megoldani a fűtést, a gázt csak a későbbiekben tervezik használni. Hangsúlyozta, a fürdő nyitva marad, a szauna is üzemel folyamatosan, valamint a szolgáltatásokat is megújítják, kibővítik.

Molnár Áron hozzátette, az új, kültéri medencéjük is elkészül hamarosan, és bár azt nem tervezték télre megnyitni, de elképzelhető, hogy szükség lesz rá, ugyanis a környező települések uszodabezárásai miatt lehetséges, hogy Algyőt választják majd az egyesületek az edzéseik helyszínéül.

A szegedivel ellentétben a jégpálya is nyitva lesz a Tisza-parti községben, ahol közönségkorcsolyázás, jégdisco és egyéb események várják majd a téli sportok szerelmeseit.