Egymás után érkeztek az autók a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola oldalához, a tornacsarnok mellé, ahol két hatalmas konténerbe gyűjtötték a papírt. Murányi Gabriella intézményvezető-helyettes elmondta, egy tanévben kétszer szerveznek papírgyűjtést, ősszel és tavasszal. A cél az újrahasznosítás, a papír visszaforgatása, hogy a hulladékpapírból állítsanak elő papírt a gyárak, ne fából.

– Emellett szemléletet is formálunk, próbáljuk azt a képet kialakítani a gyerekekben, hogy a papír érték. Főleg a mai világban, amikor egyre drágább. Egyben jó közösségépítő tevékenység, nem utolsó sorban az osztálypénztárokat gyarapítja a gyűjtésből befolyt összeg – mondta az igazgatóhelyettes. A mórahalmi iskolában szelektíven gyűjtik a szemetet, az összegyűjtött papírhulladékot is most adták le. A környezettudatosságot szem előtt tartva az ebből összejött pénzből napraforgómagot vásárolnak a madáretetőkbe télire.

Közben megérkeztek a Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár munkatársai, akik könyvekkel teli, nehéz dobozokat pakoltak ki a kocsiból. – Partneri együttműködés van a könyvtár és az iskola között. Hogy az új könyvek helyet kapjanak, a régit ki kell az állományból szedegetni. Ezek a leselejtezett, régi könyvek – mondta Berta Gyuláné Gyöngyi, a könyvtár vezetője.

A könyvekkel teli dobozokat és a folyamatosan érkező összekötözött papírt és a nagyobb kartonpapírokat négy 5.b osztályos fiú segített pakolni, akiket nagyon dicsért az igazgatóhelyettes. – Aktívak, ügyesek, könnyen munkára fogatók – mondta a fiúkról, akik technika óráról jöttek ki segíteni.

Timon, Levi, Janó és Norbi azt mondták, imádnak segíteni bármiben, és ez úgy hangzott, nem viccelnek, valóban szívesen segítenek. Azt azért elárulták, hogy jó lenne, ha a következő órára is tudnának maradni pakolni, mert az matematika.

KÉPALÁ

Papírgyűjtés volt szerdán a mórahalmi iskolában. Fotó: Török János