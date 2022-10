Szekeres Noel nem félős gyerek, nem riad meg az idegenektől. Amikor benyitunk az ásotthalmi Mátyás Király Bölcsőde egyik csoportszobájába felemelt kézzel jön felém. Mivel Noel nyilatkozni egyelőre nem tud, Goráné Szűcs Erikával, a bölcsőde Brunszvik Teréz-díjas szakmai vezetőjével beszélgetünk, míg a gyerekeknek tízóraira almát szolgálnak fel a dadusok. (A díj szakmai elismerés, amely kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért adományozható.)

– Szép feladat, nagy kihívás, a legjobb tudásom szerint igyekszem végezni – mondta Erika. A csapatban összesen négyen vannak kisgyermeknevelők, ketten pályakezdők, ketten a mini bölcsődéből érkeztek. – Nemcsak a gyerekek, mi is beszokunk – tette hozzá.

Az érintésre működő csap minden bölcsődés kedvence Ásotthalmon. Nem kellett kérlelni, Lili lelkesen mosott kezet, majd fésülködött. Fotó: Török János

Fotós: Török János

Az ásotthalmi bölcsődét hivatalosan korábban, március 14-én adták át. Szeptember elsejével kapták meg a működési engedélyt és szeptember 12-től fogadják a gyerekeket a 24 férőhelyes intézményben. Most 13 bölcsődés van a két csoportszobában, de az érdeklődés állandó, folyamatosan érkeznek a kicsik. Ezen a héten hárman jönnek. A másik szobában még egy anyuka jelenlétében a kéthetes beszoktatás folyt. A mi szobánkban csak az egyik kisfiú sírós tekintete, könnyes szeme és szájában a cumija árulkodott arról, még ő is új itt.

Az intézményben is minden új, a gyerekek nagy kedvence az érintésre működő csap. Nem is kellett könyörögni Lilinek és Noelnek, jöttek azonnal kezet mosni, nem kellett kétszer kérni. A bölcsőde egyik sajátossága a belső, védett udvar, ami praktikus és biztonságos is.