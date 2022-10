– Legutóbb a vakáció előtt, júniusban beszélgettünk, amikor azt mondta, hogy Szegednek fel kell zárkóznia Aradhoz és Temesvárhoz. Hol tart ennek a felzárkózásnak az előkészítése?

– Ahhoz képest, ahonnan Temesvár és Arad indult, és ahol most tartanak néhány év elteltével, Szeged egy jóval lassabb fejlődésen ment keresztül. Ahhoz, hogy Dél-Magyarország legerősebb egyetemi központja eljusson arra szintre, ahol most ez a két város jár, nagyon sok dologra van szüksége. Többek közt azokon az egybefüggő, legalább 100 hektáros területeken, melyek közel vannak az autópályához, ipari területeket kell létrehozni, hogy cégek, vállalkozások telepedhessenek itt le. Olyan ipari területekre van szükség, ahol a vállalatok akár új technológiákat is tudnak fejleszteni, hiszen ez egy löketet adna Szegednek. Új fejezetet kellene nyitni a város gazdaságában, én pedig kész vagyok segíteni ebben.

– Épp a napokban jelent meg egy cikk a Világgazdaságban arról, hogy elvesztegette az elmúlt évtized gazdasági prosperitását Szeged, elkerülik a várost a befektetők…

– Együttműködés kellene a kormány és a város között ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk. Mi nem nézzük, hogy milyen színű a város, jó lenne, ha ez kölcsönös lenne, de sajnos még nem az. Szegednek hiperugrásra van szüksége az ipari fejlődésben, ennek érdekében pedig együtt kellene működni a Szegedi Tudományegyetem komoly hightech partnereivel, hiszen a digitális világból, a gépiparból és a hadiiparból egyaránt jelentős cégekkel áll kapcsolatban az SZTE. Jó lenne, ha Szeged végre át tudná lépni a saját árnyékát, ez pedig nemcsak a városnak, hanem az egész régiónak előnyös lenne.

– Korábban jelezte, hogy 39 beruházás valósul meg a következő években a Dél-Alföldön, ezek közül több fejlesztés megyénket is érinti. Hol tartanak most a Csongrád-Csanádot érintő beruházások?

– Folyamatban van a 47-es számú főút négysávosításának tervezése, ahogyan a harmadik Tisza-híd tervezése is zajlik, utóbbi kapcsán viszont nagy viták lesznek még, hiszen nagy változásokat hoz majd az alsóvárosiak és az újszegediek életében az, hogy végül hova helyezzük a két lehajtót. Egy olyan hidat szeretnénk létrehozni, amelyen vasúti közlekedés is zajlik, és amely által Makótól Budapestig átszállás nélkül lehet eljutni vonattal, a későbbiekben pedig majd Aradra és Temesvárra is. De dolgozunk a Tisza vízvisszatartásán, a Homokhátság vízvisszapótlásán, valamint nekem szívügyem a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ intézményeinek fejlesztése is, melyben mindenképp szeretnék segíteni az egyetemnek.

– Három hónap van még 2022-ből. Az év végéig melyek a legfőbb prioritások?

– Azt szeretném, hogy amíg nem nyílik meg az EU újjáépítési alapja, ha hitelből is, de legyen forrásunk arra, hogy elindítsuk azokat a fejlesztéseket, amelyek megkönnyítik jövőre a vállalkozók és a lakosság terheit egyaránt. Komoly nehézségeket okoz mindannyiunk számára a villamosáram áremelkedése, éppen ezért szeretném, ha fotovoltaikus erőművek épülnének, valamint az MVM, a vállalkozók és az önkormányzatok összefogásával energiaközösségek jönnének létre azzal a céllal, hogy helyben megtermeljék az áramot, melyet megfelelő jogi és pénzügyi eszközökkel eljuttatunk a cégeknek és a lakosságnak. Így egy olcsóbban megtermelt energiát tudnának az energiamixükbe beépíteni. Azon dolgozunk, hogy ehhez mielőbb megkapjuk a kormány támogatását.