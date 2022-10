Minden olyan állampolgár, aki személyi-jövedelemadót fizet, különböző módon visszaigényelheti a befizetett adó 20 százalékát. Ennek egyik módja, hogy egy pénzügyi terméken, például az önsegélyező- és egészségpénztáron keresztül kapják vissza. Hazánkban 2019-ben már 1 millióan rendelkeztek önsegélyező- vagy egészségpénztári tagsággal, a befizetett összeg pedig 35 milliárd forint volt. De mit is jelent pontosan pénztári tagnak lenni? Erről Császár Norbert független pénzügyi tanácsadót kérdeztük.

Elmondta, a tagsághoz az igénylőknek belépési nyilatkozatot kell benyújtaniuk, melyhez csatolni kell a szükséges igazolásokat is az adott szolgáltatás igénybevételéhez. A lényeg az, hogy évente maximum 750 ezer forintot forgassanak át ezen a pénztáron, melybe havonta minimum 3 ezer forintot kell befizetni. Jelezte, számolni kell azzal is, hogy mint egy bankszámlának, úgy az önsegélyező- és egészségpénztárnak is van költsége, így a 20 százalékos adóvisszatérítés reálhozama 11 és 17 százalék közé esik majd. Nyilván minél magasabb összeget fizetnek be, annál magasabb lesz a reálhozam.

Rámutatott, az egészségpénztár esetében azonnal költhető az összeg, az ügyfelek egy bankkártyára hasonlító kártyát kapnak, melynek segítségével például gyógyszert, tápszert, gluténmentes élelmiszert, szemüveget vagy hallókészüléket tudnak vásárolni, míg az önsegélyező pénztár esetében 6 hónapig parkoltatni kell a befizetett összeget, és csak utána lehet költeni a pénztárból. Fontos, hogy a vásárlásaikról számlát kell kérjenek, így lesznek jogosultak a kedvezményre.

Császár Norbert kifejtette, lehetőség van arra is, hogy a gyermekszületéssel kapcsolatos kiadásokat fedezzék a pénztár segítségével, vagy akár a jelzáloghitel törlesztője, valamint az óvoda- és iskolakezdési kiadás is fedezhető általa. Utóbbi esetén fontos tudni, hogy a mindenkori minimálbér összegéig lehet számlákat benyújtani, azokat pedig már az iskolakezdést megelőző 15 napban el lehet kezdeni gyűjteni, és a tanév végétől számított 15 napig még gyűjteni lehet.

A pénzügyi tanácsadó szerint az érintetteknek azt érdemes átgondolniuk, hogy hajlandóak-e megváltoztatni a vásárlási szokásaikat 20 százalék kedvezményért. Amennyiben igen, akkor bátran fordulhatnak segítségért egy pénzügyi tanácsadóhoz.