– Június elejétől az Igazságügyi Minisztériumhoz került a fogyasztóvédelem szakmai irányítása, a magyar fogyasztóvédelmi politikát pedig 4 pillérben határozták meg. Pontosan mit takarnak ezek?

– Egyik pillér a digitális fogyasztóvédelem, ami az Igazságügyi Minisztérium számára kimondottan fontos terület, éppen ezért 2020-ban már megalkottuk a Digitális Szabadság Bizottság munkacsoportot. A közösségi média térnyerésére és a digitális világnak az egyre növekvő eszköztárára tekintettel azonban nehéz tagállami szinten tartani a digitális fogyasztóvédelem szabályozását, de hamarosan megszületik egy digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, melyet az uniós elfogadást követően a magyar jogrendben is kötelező alkalmazni. Az uniós rendelet hazai alkalmazhatóvá tétele kiemelt feladatunk lesz a jövőben. A második pillérünk a gyermekvédelem. Nagyon fontos, hogy a gyermekek felé irányuló kereskedelmi kommunikáció ideológiamentes legyen és az alaptörvényi értékeket tartsa tiszteletben. Egyik fő feladatunk, hogy ezt garantálni és biztosítani tudja a gyermekeink és a magyar családok számára. A harmadik pillérünk a jogalkotás egységessége. A minisztérium, mint szakmai irányító számára nagyon fontos, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságok és a fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező szervek egyformán értelmezzék és alkalmazzák a jogszabályokat. Tehát ha valakinek van egy fogyasztói panasza, az Szegeden és Győrben is ugyanolyan elbírálás alá essen. Ennek érdekében létrehoztuk a Fogyasztóvédelmi Kerekasztalt, melynek részeként az állami és a kormányzati szervek ülnek össze, a Fogyasztóvédelmi Tanácsban pedig a civil szervezetek részvételével annak érdekében, hogy az országosan felmerülő problémákat, eseteket átbeszéljék, és megnézzék, hogy hol szükséges egységes állami fellépés. A negyedik pillér pedig az elérhető fogyasztóvédelem, vagyis hogy minél közelebb hozzuk az emberekhez a fogyasztóvédelmet, minél inkább felhívjuk a figyelmet a fogyasztói tudatosság fontosságára. Hiszen a cselekvő fogyasztóvédelem nem csupán a jogsértésekkel szembeni hatékony fellépést jelenti, hanem a prevenciót és a fogyasztói tudatosság növelését is. Számos jogvita elkerülhető, ha a fogyasztók tisztában vannak a jogaikkal.

Fotós: Sándor Judit

– Jelenleg melyek azok a fogyasztóvédelmi problémák Magyarországon, amelyekkel szemben mielőbb fel kell lépniük?

– Az elmúlt két évben egyre inkább átterelődött az életünk az online világba, így szinte már boltba is alig járunk, sokan online vásárolunk. Azonban az online webáruházak esetében sokkal kiszolgáltatottabb az ember. Ha személyesen, az offline világban vásárol valaki, akkor meg tudja fogni, vizsgálni a terméket és ha úgy ítéli meg, hogy tetszik neki, jó is rá, akkor megveszi. Helyben azt is ellenőrizni tudjuk, hogy hibás-e a termék, persze előfordulhat, hogy rejtett hibája van egy-egy dolognak, erre természetesen megvan a jogi szabályozás. Az online térben viszont ráhagyatkozik az ember a képekre és az eladók által megosztott információkra, sokkal kiszolgáltatottabbak a fogyasztók az online kereskedőknek. Ezt nem szeretnénk hagyni. Ugyanakkor fogyasztóként nagyon fontos, hogy tudatosan vásároljunk online, például tekintsük át a jogserto­webaruhazak.hu oldalt, ahol az összes olyan oldal megtalálható, amellyel szemben 2 évre visszamenőleg a fogyasztóvédelem eljárást indított, bírságot szabott ki. Ha kisebb súlyú volt a jogsértés és a hiányt azóta pótolta a webáruház, akkor azt zölden jelöljük az említett honlapon. Azt javaslom, hogy ha ismeretlen oldalról rendelünk, mindenképp előbb ellenőrizzük azt le az adatok és az elérhetőség valódiságát, készítsünk képernyőfotót a webáruházról, valamint vizsgáljuk meg a költségeket. Fontos tudni azt is, hogy az online vásárlóknak pluszjogaik vannak, például 14 napon belül indokolás nélkül elállhatnak a szerződéstől, visszaküldhetik a rendelést és vissza kell kapják a pénzt.

– Varga Judit igazságügyi miniszter bejelentése szerint a fogyasztóvédelem 2023-ra szóló ellenőrzési programjának fő vezérfonalát a gyermekvédelem adja. Mit jelent ez pontosan?

– A fogyasztóvédelmi hatóságnak minden évben van egy ellenőrzési terve, amelyben azt irányozzuk elő, hogy a hatóság hol és milyen termékeket, milyen témakörben vizsgál majd. A jövő évi ellenőrzési terv jelenleg is készül, de az biztos, hogy a gyermekek és a családok védelme áll a fókuszában. A termékbiztonságra is kiemelt figyelmet fordítunk majd, hiszen a fogyasztóvédelem nem csak a szolgáltatásokról szól. Így ügyelünk majd arra, hogy például cumisüvegek vagy a legkisebbeknek szánt játékok ne legyenek veszélyesek. Ezek nagyon fontos ellen­őrzési pontok lesznek a jövő évben is.