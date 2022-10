Kellemetlen meglepetés éri azokat a kisgyermekes anyákat, akik most váltanak ki tápszert. Október elsejétől ugyanis az anyatejhelyettesítő készítmények TB-támogatása 55 százalékról 25 százalékra csökkent, melynek következményeként azok jelentősen megdrágultak. Az árkülönbség a legtöbb esetben nagyjából háromszoros, egy doboz tápszerért az eddigi ezer forint körüli ár helyett több mint 3 ezret kell a patikában hagyni. Havi 3 doboz tápszerrel számolva, mely nagyjából egy már hozzátáplált kisgyermek szükséglete, mindez azt jelenti, hogy közel 10 ezer forint kiadást jelent csak ez az egy tétel. De van olyan tápszer, amely eddig is 2800 forintba került – aki ezt használja, ezentúl egyetlen dobozért fizet majd közel 8 ezret. Különböző szülői csoportokban hatalmas a felháborodás. Mint írják, nem értik, miért a kisgyermekes családokat kellett ilyen intézkedéssel sújtani, ahol az egyik szülő számára a családi pótlékon kívül csak a GYED a fix bevétel. Az intézkedés egyébként mindössze 3 nappal a bevezetése előtt került nyilvánosságra, így a legjobban informáltaknak is mindössze ennyi idejük volt szeptember utolsó napjaiban, hogy még a régi áron "beraktározzanak" a gyermekük számára fontos – és sok esetben elsődleges – táplálékból.

A rendelet a gyógytápszereket nem érinti, így előfordulhat, hogy az orvosok inkább ezt fogják felírni. Ezzel viszont indokolatlanul hipoallergén tápszeren lesznek tartva a gyerekek, csak mert az olcsóbb. A másik lehetőség, hogy hat hónapos kor után feles tejet kapnak majd a gyerekek – ahogyan 50 évvel ezelőtt nagyszüleik.