Az energiaárak rohamos emelkedése a Szegedi Füvészkertet is igen érzékenyen érinti, derült ki a Very Important Planet cikkéből. Németh Anikó, a Füvészkert igazgatója beszélt a portálnak az intézkedésekről, amikkel a helyzetet megoldani próbálják. „A gázáremelés bennünket is érzékenyen érint. Három üvegházunk van, nagyjából 1500 négyzetméteres összterülettel, amit fűteni kell: az orchideaház, a páfrányház és a trópusi üvegház. Az utóbbi nappal fel tud melegedni, ha jó idő van, éjjel 18 fokra fűtjük fel. A mediterrán üvegházban 10 fok alatti a hőmérséklet, de az ott tartott növényeknek ez nem árt. Spórolni az irodák és egyéb helyiségek fűtésén tudunk, illetve a szokásos téli zárva tartás egy héttel hosszabb lesz. Ezalatt elvégezzük az egyébként is szükséges kertészeti munkákat. Nyílászárókat is cserélnünk, és új kazánokat szerelünk be, amelyekkel külön lehet szabályozni mindegyik ház fűtését. Szerencsére a látogatótereket nálunk nemigen kell fűteni” – mondta el az igazgató arról, hogyan befolyásolja a kert életét az energiaárak robbanása. Felmerült az is, hogy átálljanak a geotermikus energiára, de ennek részletei még bizonytalanok. Úgy tervezik, a december 18-i zárás után január 9-én újra kinyitnak.

Az idén száz éves szegedi füvészkert értékeinek fennmaradását a látogatók is segíthetik, méghozzá valamelyik növény örökbefogadásával. Az évek óta bevett és népszerű kezdeményezés idén a 100 év – 100 örökbefogadás nevet kapta, néhány érdekes növényt a Délmagyarország is bemutatott, ahogy azt korábbi cikkünkben olvashatják. Mint Németh Anikó elárulta, hamarosan el is érik a kitűzött örökbefogadói számot. Az anyagi támogatásért cserében az örökbefogadók emléklapot kapnak, és az adott növény névtáblájára egy évre kikerül a nevük. Vannak, akik évek óta ugyanazt a növényt fogadják örökbe.