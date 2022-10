A hét második felére visszatér a kellemes őszi idő, igazi vénasszonyok nyarának örülhetünk csütörtöktől. Ez pedig most nem csak hangulatunknak, de sokak otthoni hőérzetének is kifejezetten jót tesz majd. Az elmúlt hetekben a panellakók egy része már kifejezetten fázott, így a közösségi médiában egyre gyakrabban előkerült a "mikor kapcsolják már be a fűtést?" – kérdéskör. Ezt egyébként jogszabály írja elő: a SZETÁV akkor kezdi el melegíteni a radiátorokat, amikor a napi átlaghőmérséklet 10 fok alá csökken vagy két egymást követő napon 12 fok alá kerül. Külön kérésre elindítják, Kóbor Balázs ügyvezető tájékoztatása szerint azonban ez eddig mindössze 44 lakásban történt meg, vagyis a 28 és félezer érintett kevesebb mint két ezreléke tett valós lépéseket annak érdekében, hogy ne fázzanak.

Ennél sokkal nagyobb problémát jelent most a közületek és az intézmények számára a számla, ugyanis a most megjelent jogszabály értelmében megtízszereződött a nekik szolgáltatott gáz köbméterének ára. Ez csak Szeged távfűtött intézményeiben – beleértve az óvodákat, iskolákat is – azonnali 1 milliárd forintos többletkiadást jelent.

Az elmúlt napokban már 50 garázsbolt, házak aljában működő kisvállalkozás tulajdonosa jelezte: leválnának a távfűtésről. Ezt azonban csak akkor tehetik meg, ha a lakóközösség ehhez egyhangúan hozzájárul. Mivel azonban az üres helyiség is a ház része, vagyis a hőmennyiség annak is jár továbbra is, ezt a költséget ez esetben a ház lakóinak kell viselniük, vagyis rezsicsökkentés ide vagy oda, az ő számlájuk is jelentősen megemelkedik

– vázolta a helyzetet az ügyvezető. A dühös panaszkezelések mellett egyébként a SZETÁV-nak van saját problémája is: a decemberig szóló állami támogatás 1 milliárd forinttal kevesebb, mint amiből a távfűtési szolgáltatást működtetni lehet. Vagyis jelen állás szerint a cég sem fogja majd tudni fizetni az állam felé a gázszámlát.