– Algyő nem zár be egyetlen intézményt, létesítményt sem. Ha a különböző makrogazdasági folyamatok nagy változást nem mutatnak, vagy nem kapunk bármiféle kényszerítést arra vonatkozóan, hogy máshogy döntsünk, akkor ez így is marad. Ez azt jelenti, hogy sem a Borbála Fürdőt, sem a műjégpályát, sem a Levendula Hotelt, sem a Gyevikult Nkft. által üzemeltetett Faluházat nem zárjuk be – szögezte le Molnár Áron polgármester a nagyközség Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Megjegyezte, bár elég markánsan megjelenő vélemény, hogy aki felelős vezetőnek tartja magát, az úgy takarékoskodik, hogy korlátozásokról dönt, netán még bezárások felé is kacsingat, ezt káros hozzáállásnak tartja. Hangsúlyozta, Algyő nem most kezd el kapkodni és spórolni, évekkel ezelőtt elkezdtek takarékoskodni. Azt mondta, a szigorúbb gazdálkodás révén évente nagyjából 200 millió forintot tudnak megspórolni. Ez az összeg azonban növekszik folyamatosan, mert rendszeresen merülnek fel újabb takarékoskodási, racionalizálási ötletek.

Molnár Áron szerint vezetőként nem teheti meg, hogy algyőieket tesz utcára. Archív fotó: Kuklis István

Fotós: Kuklis István

Molnár Áron azt mondta, voltak olyan vélemények is, hogy azok az önkormányzatok kaphatnak majd segítséget a kormánytól, amelyek olyan drasztikus lépésekre szánják rá magukat, mint az intézményi bezárások. Emiatt viszont Algyőn nem zárnak be egyetlen intézményt sem.

– Már csak azért sem zárunk, mert egyetlen embert sem szeretnénk elküldeni. Ebben a helyzetben, amikor rezsiárrobbanás van, amikor bevásárláskor az inflációt már lassan szemmel sem lehet követni, amikor valószínűleg olyan helyzet alakul ki országosan, hogy a munkanélküliek száma növekszik majd, akkor én polgármesterként nem tehetem meg, hogy algyőieket küldök az utcára – szögezte le a polgármester.

Megjegyezte, a nagyközségnek az lenne nagy segítség, ha a jelenlegi helyzetre tekintettel a szolidaritási adót elengedné a kormány. Idén 310 millió forintot fizetett be ezen a jogcímen a központi költségvetésbe a nagyközség, a jelenlegi számítások szerint jövőre már 470 milliót kell fizetniük.