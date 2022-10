A márkaépítés hazai mestere, a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. üdítőipari társaság tulajdonosa és elnöke, Balogh Levente az RTL Klub Cápák között című műsorában tavasszal betársult egy szegedi kisvállalkozásba: megvásárolta a Cremediq márkanevének 51 százalékos jogát, egyúttal termékfejlesztőként állást adott saját vállalatában a kozmetikai cég tulajdonosának, Pallagi Edinának. Kíváncsiak voltunk, fél év alatt hogyan változott meg a saját otthonában kialakított laborjában termékeket előállító gyógyszerész élete, ezért ismét ellátogattunk hozzá.

Pallagi Edina elárulta, a műsor után megnőtt termékei iránt a kereslet és rengeteg pozitív visszajelzést is kapott a kizárólag természetes alapanyagokból gyártott kozmetikumokkal kapcsolatosan. Annak köszönhetően pedig, hogy Balogh Levente márkaneve, a Vízangyal alatt is megjelentek múlt héten ezek a termékek, az eddigieknél is többen ismerhetik meg ezeket.

– A fővárosi beauty szalonnal is szoros a kapcsolatom: én készítem számukra – és a hamarosan megnyíló kecskeméti szalon számára is – azokat a Szentkirályi víz alapú, optimális hatóanyagú termékeket, amelyeket ott használnak. Számomra ez nagyon hasznos együttműködés, hiszen konkrét visszajelzéseket kapok, min érdemes változtatni. Hamarosan pedig piacra kerül a közös munka alapján az első olyan szett, amelyet már lakossági felhasználásra gyártanak – mondta. Hozzátette, befektetőjével aktív kapcsolatban maradt a műsor után is, havonta találkoznak és átbeszélik a következő időszak lépéseit.

– Számomra ez nagyon jó együttműködés, mert így csak a szakmai munkával kell foglalkoznom, a termékekkel kapcsolatos minden más feladatot a csomagolástól a reklámig intéz ő – mosolygott.

A szegedi gyógyszerésznek jelenleg összesen 20 terméke van piacon, az említett együttműködésnek köszönhetően pedig további 9 is hamarosan elérhetővé válik.

– Ezek kifejlesztésén sokat dolgozok, mert sokszor a terveim nem találkoznak a megvalósíthatósággal. Sokat kísérletezek, hiszen olaj alapú termékeket sokkal nehezebb gyártani, mint krémeket. Én azonban ezekben hiszek. Ettől függetlenül jut időm arra is, hogy részt vegyek egy vállalkozó nőket mentoráló programban. Egy gyógyszerész hallgatót ennek kapcsán be is vontam a munkámba, így már segítségem is van a mindennapokban. Mindezeken túl ismét oktatok a Szegedi Tudományegyetemen óraadóként, vagyis a szakmai tudásomat és kreativitásomat egyaránt tudom használni. Összességében nagyon élvezem ezt az új életet, és minden tekintetben úgy gondolom, jó döntést hoztam, amikor belevágtam ebbe – mondta el lapunknak Pallagi Edina.