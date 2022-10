Egy huszonhárom oldalas rendelettervezetet terjeszt be Szeged gazdasági alpolgármestere a pénteki rendkívüli közgyűlés elé, amiben a város energiafelhasználásáról és az energiaköltségek csökkentéséről ír, intézményekre, illetve ágazatokra lebontva. A tervezet első oldalán Kovács Tamás nem meglepően a kormány nyakába varrja az összes intézkedést, nem említve a jelenlegi világpolitikai és a világgazdasági helyzetet.

Röviden összefoglalva Szeged mindenhol komoly megszorításokra, illetve intézménybezárásokra készül.

Azt már korábban lehetett tudni, hogy egyelőre elkülönítettek egy valamivel több mint egymilliárd forintos keretet, amiből az önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonú cégek megemelkedett energiaköltségét pótolják ki. Ez azonban édeskevés, ezért jönnek a mostani rendelettervezetben részletezett jelentős korlátozások, magyarán bezárások és összevonások.

Hogy kinek lesz rosszabb, azon nem érdemes gondolkozni, mindenki rosszul jár. A kulturális intézmények közül sok más mellett a Nagyszínház, a REÖK, a Móra Ferenc Múzeum, de még a Korzó Zeneház is zárva lesz 2023. január 1-től március 3-ig.

Bezárják a Szegedi Sport és Fürdők Kft. épületeit is már december 19-től. Az Anna Fürdő gyógyászati részlege kivétel. Aki a fűtési szezonban akar majd Szegeden nyilvános vécét használni, annak nem fog sikerülni.

Költözniük kell az IKV dolgozóinak is a Deák Ferenc utcából, illetve a Kálvária sugárútról a Dáni utcai központba.

A tervek szerint hétfőnként zárva lesz a Mars téri piac is. A szociálisan érzékeny városvezetés azt is elhatározta, hogy a bölcsődék és az óvodák nyitvatartási idejét is „racionalizálja.” Január és március eleje között becsukják a Sás utcai óvodát, a Napsugár és a Honfoglalás utcaival együtt. A gyerekeket máshová kell majd vinni.

Hogy ne csak a gyerekeknek legyen rossz, négy idősklubot is becsuknak. Ami azonban talán a legmegdöbbentőbb, ha lehet ilyenről beszélni, az az, hogy néhány háziorvos költöztetése is szóba került, de ezen még gondolkozik a gazdasági alpolgármester.

Jó hír viszont azoknak, akik kedvelik az alpolgármestereket, hogy belőlük nemhogy levesebb, hanem időközben több lett. A legutóbbi közgyűlésen várospolitikai alpolgármesternek választották a DK-s Binszki Józsefet.