Mint elhangzott, az időben meghozott takarékossági intézkedéseknek és a beérkezett, illetve visszakapott helyiadó-bevételeknek köszönhetően az önkormányzat tartalékalapot tudott képezni a háborús és szankciós energiaválság miatt bajba került makóiak megsegítésére. Az öt pontos program értelmében minden 18 év alatti gyerek 10 ezer forintos Edenred-utalványt kap az oktatási-nevelési intézményeken keresztül, a 65 év felettieknek pedig az egyéni körzettel rendelkező képviselők visznek ki 15 ezer forintos utalványokat december 22-ig. A rendkívüli települési támogatás eredetileg 7 milliós keretét már korábban megemelték 30 millióra – most ezt 60 millióra növelték. Ebből tud az önkormányzat rezsiszámlákat átvállalni kérelemre. Elhangzott az is, hogy eddig másfél hónap alatt 185 családnak 560 mázsa tűzifát vittek ki. A megnövekedett igények miatt 20 millióból további tűzifa-mennyiséget szereznek. Segítik a 10 fő alatti, 2 milliósnál nem nagyobb mérlegfőösszegű vállalkozásokat is: számukra 50 milliós pályázati keretet különítettek el. A részleteket az elkövetkező 3 hétben dolgozzák ki, a kiírásra várhatóan jövő januárban kerül sor.

Farkas Éva Erzsébet polgármester az ülést követően tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: ezen felül az önkormányzat természetesen biztosítja a 150 ezer forintos bébikötvényeket, amelyeket várhatóan december 17-én adnak át ünnepélyesen.

– Makó mindenkinek szeretne segíteni a nehéz időkben. Számunkra mindennél fontosabb a makóiak támogatása – tette hozzá a polgármester.

Az ülésen ezen kívül határozatba foglalták azt a korábbi ajánlatot, ami szerint az önkormányzat átvállalja a 12 millióból felújított újvárosi kisposta működtetésének költségeit, illetve az alkalmazottak bérét és járulékait annak érdekében, hogy a Magyar Posta ne zárja be átmenetileg a hivatalt. A polgármester a Délmagyarország érdeklődésére azt mondta, becslésük szerint ennek költsége egy évre 20-22 millió forint lenne. A Magyar Posta az ajánlatra érdemben még nem reagált, egyelőre vizsgálják a lehetőségeket.