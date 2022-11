Az Országos Magyar Épületgépészeti Napokhoz csatlakozva tematikus napot tartottak szerdán a Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskolában. Feketű Béla, az iskola igazgatója elmondta, a csaknem 30 évvel ezelőtt indított országos rendezvény eredetileg egy fővárosi szakmai találkozó volt, ezt bővítették ki egy hetes programsorozattá, melyhez vidéki helyszínek, így az iskola is csatlakozott. A Móra iskola rendezvényén bárki részt vehet, így nemcsak a diákoknak nyújtottak hasznos ismereteket, de érdeklődő szakmabeliek és vállalkozók előtt is nyitva álltak az iskola kapui.

– Idén az új technológiák állnak az épületgépészeti napok középpontjában. A hűtés-fűtés, klíma és takarékosság jegyében hangzanak el előadások, illetve a résztvevő, az ágazatban kiemelt szereplőnek számító cégek bemutatják a legújabb technológiákat is. A diákok nagy része duális képzésen vesz részt, így szakmai gyakorlatukat eleve ezeken a munkahelyeken töltik. Az ott szerzett tapasztalataikat tudják most kiegészíteni, ami azért is hasznos, mert ha kikerülnek a munkaerőpiaca, már ismerik majd ezeket az eszközöket és eljárásokat – mondta el az intézményvezető.

A különböző helyszínek között a diákok a nap folyamán forgórendszerben mozogtak, így mindenki meghallgathatott minden előadást és kipróbálhatta a bemutatott eszközöket is. A legnépszerűbb egyértelműen a gyakorlati szekció volt: az iskolaudvaron többek között lehetett gyakorolni a rézcsővágást és meg lehetett nézni, milyen eszközökkel vizsgálják át a vízmű szakemberei a vezetékhálózatot. A rendezvény a kitelepülő cégek számára is hasznos volt, hiszen az épületgépész tanulók rendkívül keresettek a munkaerőpiacon, így már most be tudták mutatni, miért érdemes náluk elhelyezkedni.