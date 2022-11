– A cégvezetés kihívta a rendőrséget, megerősítette az őrséget, kocsikkal elbarikádoztatta a telephely bejáratát, s még a minisztériumot is riadóztatta mindössze azért, mert a tavalyi 84 órás sztrájkot szervezett Makói Gumiipari Szakszervezet a közelmúltban taggyűléssel egybekötött filmvetítést tartott a cégcsoport francia gyárának bezárásáról, az ottani szakszervezeti vezetők kiállásáról – áll az érdekképviselet közleményében. A Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke, Radics Gábor sérelmezi, hogy a cég már most meg akarja kötni a jövő évi bérmegállapodást. Az MGSZ 200 ezer forint kompenzációt kért erre az évre a munkavállalók számára, hiszen a cégvezető a tavalyihoz hasonlóan idén is egyoldalúan úgy döntött, hogy az inflációnál alacsonyabb bérfejlesztést ad.

A Continental vezetése válaszként azt közölte, bérajánlatukat a cégnél bejegyzett 3 szakszervezetből 2 elfogadta, és szerintük az a jelenlegi gazdasági helyzetben versenyképes: a makói és a váci telephelyen 230 milliós rezsitámogatást osztanak szét a dolgozók között, a fizikai dolgozók január 1-től 15, a szellemi munkát végzők 13 százalékos béremelést kapnak, a cafetériakeret pedig 15 százalékkal nő. Azt is közölték, a filmvetítés idejére azért hoztak biztonsági intézkedéseket, mert erre olyan francia szakszervezeti aktivistákat hívtak meg, akik korábban gyújtogattak az egyik franciaországi telephelyen.

Közben a Fidesz makói szervezete közleményben jelezte: szerintük elfogadhatatlan, hogy a Continental továbbra sem becsüli meg a makói és a térségéhez tartozó dolgozókat, az őket képviselő szakszervezettel pedig az erő és a megfélemlítés nyelvén beszél. A Continental ma a térség legrosszabb munkáltatója, mert továbbra is képtelen felismerni, hogy a makói dolgozó munkabírása, ereje és tudása érték, a bizalma megtiszteltetés, de a türelme nem végtelen – írják. A Fidesz továbbra is mindenben a makói gumigyárban dolgozók mellett áll, és segíti az érdekeiket védő szakszervezetet.