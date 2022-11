A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet 2021. február 1-jén alapították. A legsikeresebb európai egyetemek példáira építenek, ahol a tradíciókat ötvözik a modern kor megoldásaival.

A szentesi székhelyű Árpád cégcsoport kertészete Magyarország legnagyobb zöldséghajtató vállalkozása. A ’60-as évek végétől fóliákat és üvegházakat építettek, amelyekhez az olajipari próbafúrások során talált termálvíz adott lendületet. A cégcsoport ma már a legkorszerűbb, világszínvonalú technológiát alkalmazó üvegházakban termel paradicsomot és paprikát. Legutóbb kedden adtak át egy 40 ezer négyzetméteres üvegházat Szegváron. Itt írtak alá együttműködési megállapodást a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), illetve az Árpád-Agrár Zrt. vezetői.

A rektor Szentesen volt középiskolás

Kiderült, Gyuricza Csaba a középiskolai tanulmányait Szentesen végezte mezőgazdasági szakon és az Árpád-Agrár Zrt.-be járt szakmai gyakorlatra.

– Az Árpád, ahogy ma is, már 20-30 évvel ezelőtt is a csúcstechnológiát képviselte és abban a tekintetben sem változott, hogy stabil a vezetése – említette meg Gyuricza Csaba. Hangsúlyozta, Magyarország legnagyobb hajtatott kertészeti cégével írják most alá az együttműködési megállapodást.

– Nekünk az egyetemen az a dolgunk, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik a gyakorlatban is ismerik a legkorszerűbb technológiákat. Az agrártudomány ma olyan gyorsan fejlődik, hogy az egyetemek ezt egyedül, önmaguk nem tudják lekövetni. Ebben a nagyon fontos feladatban állnak mellettünk az ágazat minden területén azok a szakmai partnerek, akik a legmagasabb fejlettségi szintet képviselik – mondta a rektor.

Ismerjék a legkorszerűbb megoldásokat

Az elméleti és gyakorlati tudást, a vállalatokkal, partnerekkel közösen adják át a hallgatóknak.

– A célunk, hogy leendő kertészmérnökeink úgy kerüljenek ki a munkahelyeikre, hogy ismerik a legkorszerűbb megoldásokat. Ehhez, vállalati partnerként, az egyik legkiválóbb választás az Árpád-Agrár Zrt. – emelte ki Gyuricza Csaba. Hangsúlyozta, a partnercégeket bevonják a képzésbe, a kutatásfejlesztésbe, az innovációs munkába. Az elkövetkező időszakokban hatalmas kihívás vár az ágazatra, amihez jól képzett szakemberekre van szükség.

A siker azon múlik, milyen lesz a tartalom

Csikai Miklós elmondta, nagyon örülnek a megállapodásnak. Az együttműködés célja, hogy a legkorszerűbb hajtatási, technológiai és műszaki ismeretekkel rendelkező szakembereket képezzenek, hogy a következő évtizedekben olyan szakemberek dolgozzanak az élelmiszertermelésben, akik a szükséges speciális készségekkel, kompetenciákkal rendelkeznek. Ennek elméleti megalapozását a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem oktatói végzik, a gyakorlati ismeretek átadásából pedig az Árpád Zrt. is kiveszi részét. Csikai Miklós hangsúlyozta, a megállapodás sikere azon múlik, hogyan töltik meg tartalommal.