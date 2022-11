A Rotunda az 1980-as években épült, azóta komolyabb felújítás a tetőfedés és a tetőrétegrendek 2010-ben történt cseréjén kívül nem történt az épületen. Az épület, méretéhez viszonyítva aránytalanul magas energiafelhasználással működik, ami egyszerre jelent fokozott környezetterhelést és magas fenntartási költségeket. Ennek oka egyrészt a gépészeti berendezések eredetileg is alacsony, illetve időközben leromlott hatásfoka, másrészt az épület nem megfelelő hőszigeteltsége, az elavult nyílászárók, valamint a szigeteletlen homlokzat miatt. A magas üzemeltetési költségekhez a többségében elavult fényforrások is hozzájárulnak.

„A Rotunda épületének energetikai fejlesztése az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban” c. projekt (KEHOP-5.2.2-16-2022-00154) keretében az épület energiahatékonyságának javítása több tevékenység együttes megvalósításával érhető el. Ezek a tevékenységek: az épület hűtési, fűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, az épület szigetelése, az elavult nyílászárók cseréje, valamint a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása. Az épület fűtéséhez a jövőben gázra nem lesz szükség. A fűtést és a hűtést is talajszonda mezővel kiegészített hőszivattyúk látják majd el, az épület energiaellátása nagy arányban megújuló energiaforrásokkal lesz biztosított. Ehhez a geotermikus energia mellett napenergia is hozzájárul a tetőre telepített napelemeken keresztül. Az új gépészeti berendezéseket modern épületfelügyeleti rendszerrel lehet majd irányítani.

A sikeres projektmegvalósítást követően a Rotunda a korábbi „EE” energetikai besorolásról „BB” energetikai besorolásúvá válik. A kivitelezést a szegedi székhelyű HungaroSun Bt. végzi. A felújítás nem befolyásolja sem az Emlékpark, sem a Rotundában lévő Feszty-körkép látogathatóságát, így 2023. március 1-től ismét várjuk kedves látogatóinkat!