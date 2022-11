Takarékossági okokból, január 2-a és 6-a között igazgatási szünet lehet a Polgármesteri Hivatalban. A tervek szerint ebben az időszakban nem lesz ügyfélfogadás, bezárják a Széchenyi téri és a Huszár utcai épületeket, a munkavállalókat pedig szabadságra küldik. Mivel december 26-a és január 1-je között – egy 2021-es közgyűlési határozat alapján – amúgy is zárva lenne a hivatal, ha a közgyűlés is jóváhagyja, az igazgatási szünet most egy héttel tovább tartana. A javaslatról a szerdai közmeghallgatáson döntenek. A Városháza házasságkötő termében 17 órakor kezdődő ülésen az új déli Tisza-hídról is szó lesz.