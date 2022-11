– Csongrád-Csanád megyében továbbra is rendkívül nagy a lakosság által benyújtott új igények száma. Az igénylők 80 százaléka kemény lombos tűzifát szeretne vásárolni, azonban a megye adottságainak megfelelően helyben elsősorban lágy lombos fakitermelésre van lehetőség – mondta el kérdésünkre Fazekas József, a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese.

Közölte, eddig összesen 3 437 háztartás nyújtott be igényt 25 056 köbméter mennyiségre, ami több mint kétszerese a DALERD Zrt. megyei éves tűzifa termelésének, ezért a Dunántúl erdőben gazdagabb vidékéről kemény tűzifát szállítanak megyénkbe is az Agrárminisztérium döntése alapján – tette hozzá.

– Az eddig átszállított tűzifát a megyében kijelölt 6 átadási helyen értékesítjük. Emellett a DALERD Zrt. saját termeléséből erdei rakodókon is értékesíti elsősorban lágy lombos tűzifáját. Eddig a programban 806 háztartás kapott tűzifát Csongrád-Csanádban. Az igények kiszolgálása a rendelések leadásának sorrendjében történik – mutatott rá.

Fazekas József leszögezte, a helyben megtermelhető lágy lombos tűzifa kiszolgálása gördülékenyen halad, a kemény lombos tűzifát igénylőktől azonban türelmet kérnek, mert csak az átszállítás ütemének megfelelően van lehetőség a fa átvételére. A megvásárolt faanyag hazaszállításáról, valamint a tüzelőberendezés adottságaihoz igazodó feldarabolásáról a vevőnek kell gondoskodnia.

A tűzifaprogram kapcsán egyébként kedden Mihálffy Béla, Csongrád-Csanád megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselője is kérdéssel fordult Nagy István agrárminiszterhez. Felszólalásában elmondta, a kormány célja eddig is az volt és ezután is az lesz, hogy az energiaválságban is garantálja az ellátásbiztonságot és alacsonyan tartsa a lakossági energiaárakat. A rezsicsökkentés mellett a tűzifaprogram és a barnaszén-program is a szegedi és a Homokhátságon élő családok segítését szolgálja – tette hozzá.

Mihálffy kiemelte, a tűzifaprogramban vásárolható fára óriási az érdeklődés, az állami erdőgazdaságoknak ezért erőn felül kell teljesíteniük. Éppen ezért arról érdeklődött a miniszternél, továbbra is sikeresen koordinálja-e a kormány a programot.

Mihálffy kérdésére az Agrárminisztérium részéről Farkas Sándor parlamenti államtitkár, Csongrád-Csanád megye 3-as számú választókörzetének országgyűlési képviselője válaszolt, aki hangsúlyozta, a tűzifaprogramot elsősorban azért hívták életre, hogy a vidéki lakosságot maximális mennyiséggel, maximált áron el tudják látni tűzifával. Megjegyezte, a vidéki régiókban rendben zajlik a program lebonyolítása, hiány csak lokálisan és rövid ideig alakult ki, de ezt orvosolták. Jelezte, összességében az állami erdőgazdálkodások részéről folyamatos a programhoz szükséges faanyag biztosítása, és ezzel együtt az igények kiszolgálása is.