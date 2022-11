Hiába nyertek forrást a magánszemélyek a „Lakossági nap­elemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című pályázati kiíráson, a legtöbb családi házra még nem kerültek fel a napelemek. Fehér Éva, a pályázatírással foglalkozó IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, a lakosság tavaly december 6-tól idén február 6-ig nyújthatta be pá­lyázati kérelmét a több mint 201 milliárd forintos keretre, és bár a nyertesek a magánszemélyek, de a megítélt összeget nem ők, hanem a kivitelezők kapják meg, akikkel a pályázat benyújtásakor kötelezően szerződést kötöttek. Azonban a vállalkozók csak abban az esetben kapják meg az előleget, vagy a kivitelezés összegét, ha minden szükséges dokumentumot pontosan kitöltve benyújtottak a https://napelem.palyazat.gov.hu/ felületen. Fehér Éva közölte, akár egyetlen kódszám vagy hiányzó dokumentum miatt is visszaküldhetik hiánypótlásra a kérelmeket, a pótlást követően pedig mindent elölről kell kezdeni.

A kivitelező dönthet úgy, hogy előleget kér, ez az elnyert összeg 40 százaléka lehet, azonban ennek kifizetéséhez is hiánytalannak kell lennie a kérelemnek, továbbá biztosítékot kell nyújtania a szerződött vállalkozásnak. A teljes beruházási összeget abban az esetben kapják meg, ha készre jelentették a kivitelezést, és a benyújtott záró elszámoló do­kumentumok megfelelnek a pályázati útmutatóban foglaltaknak. Fehér Éva rámutatott, ezenkívül még számos, kormányrendeletben részletezett feltétel van.

Fehér Éva kiemelte, nemcsak a hiányzó dokumentumok, adatok akadályozhatják az összeg kiutalását, de a pályázat benyújtási és összeglehívási felületét is ismerni kell. Elmondta, ők is nyújtottak be több lakossági pályázatot, azonban már a beadáskor is voltak hibák az oldal működésében. Mindemellett az is probléma, hogy a gyakori kérdések között még most sem nem találni bejegyzést, ami az elszámolásról, a pénzügyi lebonyolításról szólna.

A szakember beszélt arról is, hogy többeknél azért nem tudott elindulni a kivitelezés, mert a hónapokkal ezelőtt elnyert összeg már nem elengedő a beruházásra, hiszen azóta jelentősen megemelkedtek az árak. Kérdésünkre elmondta, szeptemberben több ajánlatot is bekértek a kivitelezőktől, már akkor 30–60 százalékos pluszköltséggel számoltak. Csak annak tudják a napelemeket felhelyezni, aki vállalja a pluszköltségeket, különben vissza kell adnia a támogatást.

Fehér Éva rámutatott, a legtöbb vállalkozó bizonytalan a forrás megérkezésében, ezért nem merik elkezdeni a munkálatokat. Éppen ezért fontos lenne a döntéshozók részéről egy megnyugtató tájékoztatás.